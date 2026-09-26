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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وليد دعبس يطالب حسام حسن بإيقاف المؤتمرات الصحفية والابتعاد عن السوشيال ميديا

حسام حسن
حسام حسن
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

طالب وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت، حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بتغيير طريقة حديثه خلال الفترة المقبلة، والابتعاد عن المؤتمرات الصحفية ووسائل التواصل الاجتماعي، والتركيز على عمله مع الفراعنة.

وقال وليد دعبس، في تصريحات إعلامية: «أنصح حسام حسن بتغيير طريقة الحديث، وأيضًا بإيقاف المؤتمرات الصحفية في الفترة المقبلة، لأن الواضح أن هناك بعض الكلام الذي يخرج بشكل خاطئ».

وأضاف: «الحديث عن محمد الشناوي يؤثر على باقي اللاعبين، كما أنني أنصحه بالابتعاد عن السوشيال ميديا، والتركيز فقط في العمل مع منتخب مصر».

وتطرق وليد دعبس، إلى الحديث عن دور الأندية في إعداد وتجهيز اللاعبين، قائلًا: «سمعت تصريحًا مضحكًا بأن منتخب مصر يجهز اللاعبين، وإذا كان المنتخب هو من يجهز اللاعبين، فما هو دور الأندية؟».

وأوضح رئيس مودرن سبورت، أن الأندية المصرية تعمل بشكل جاد، وتمتلك أجهزة فنية وطبية وإدارية، مشددًا على أهمية تقدير الدور الذي تقوم به الأندية في إعداد اللاعبين.

وتابع: «جميع الأندية تعمل بشكل جاد، وتمتلك أجهزة فنية وطبية وإدارية على أعلى مستوى، ولذلك الأفضل أن يبتعد حسام حسن عن المؤتمرات الصحفية والسوشيال ميديا حتى الوصول إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية، وأن يكون كل تركيزه في المنتخب».

وتأتي تصريحات وليد دعبس، في ظل حالة الجدل التي شهدتها الساحة الرياضية مؤخرًا عقب تصريحات حسام حسن بشأن محمد الشناوي، والتي أثارت ردود فعل واسعة، بالتزامن مع استعداد منتخب مصر لاستكمال مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

وليد دعبس مودرن سبورت المدير الفني لمنتخب مصر محمد الشناوي حسام حسن تصريحات حسام حسن

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