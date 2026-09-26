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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حالة منتخب مصر لم تكن جيدة.. وليد دعبس يوجه 3 نصائح لـ حسام حسن

حسام حسن
حسام حسن
يارا أمين

وجه الدكتور وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت، عدة رسائل ونصائح إلى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عقب التعادل السلبي أمام أنجولا، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وأكد وليد دعبس أن حالة منتخب مصر خلال مواجهة أنجولا لم تكن جيدة، مشيرًا إلى أن الجماهير كانت تنتظر أداءً أفضل من الفراعنة، خاصة بعد التجربة الأخيرة في كأس العالم وما تحقق خلالها.

وقال دعبس: «الأمر كان صعبًا بالنسبة لنا بعد تجربة كأس العالم وما حققناه في البطولة، وكنا ننتظر الكثير من المنتخب سواء من اللاعبين أو الجهاز الفني».

وليد دعبس يوجه 3 نصائح لحسام حسن

ووجه رئيس مودرن سبورت عدة نصائح إلى حسام حسن، مطالبًا إياه بالتركيز مع منتخب مصر والابتعاد عن أي أمور جانبية، إلى جانب تقدير قيمة اللاعبين والدوري والأندية المصرية.

وقال: «أود أن أنصح حسام حسن بأن يركز مع منتخب مصر وأن يترك أي شيء جانبي وأن يركز في كرة القدم فقط».

وأضاف: «حسام حسن يحتاج إلى معرفة قيمة اللاعبين في مصر وقيمة الدوري المصري والأندية المصرية، ولا يصح أن نقلل منهم».

وتابع: «لم أكن سعيدًا بحديث حسام حسن عن محمد الشناوي، وكنت حزينًا بالحديث عن مصطفى محمد، وأشعر أنه تعرض للظلم في وقت من الأوقات، ونريد أن نحافظ على اللاعبين الكبار في منتخب مصر».

وشدد دعبس على أن حسام حسن يملك الحق الفني في استبعاد أي لاعب من قائمة المنتخب، لكن دون التقليل من قدراته أو قيمته.

وقال: «حسام حسن له الحق في عدم ضم أي لاعب، ولكن دون أن يتم التقليل منه».

دعبس يطالب بتغيير طريقة حديث حسام حسن

كما طالب وليد دعبس المدير الفني لمنتخب مصر بتغيير طريقة حديثه خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تصريحاته بشأن اللاعبين قد يكون لها تأثير على أجواء المنتخب.

ووجه نصيحة أخرى إلى حسام حسن قائلًا: «أنصحه أيضًا بإيقاف المؤتمرات الصحفية».

وأكد دعبس أن الحديث عن محمد الشناوي بهذه الطريقة من شأنه أن يؤثر بطبيعة الحال على اللاعبين، مطالبًا بالحفاظ على حالة التركيز داخل صفوف المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.

وكان منتخب مصر قد تعادل سلبيًا مع أنجولا، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا، ليحصد الفراعنة نقطة واحدة في بداية مشوارهم بالتصفيات.

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