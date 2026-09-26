بأقل الأسعار.. تفاصيل مزاد سيارات وموتوسيكلات الجمارك

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن إقامة مزاد علني لبيع عدد من سيارات الركوب (الملاكي) والموتوسيكلات ‏المستعملة لمهمل ومتروك ومصادر جمرك نيابات محافظات مطروح والإسكندرية وأسوان وشمال سيناء، وذلك الأثنين الموافق 28 سبتمبر الجاري.‏

وتضم جلسة المزاد العلني عددا من سيارات بيك أب وملاكي ونقل وموتوسيكلات وتكاتك وتروسيكلات، من بينهم تويوتا، دايون، بجاج، هوجان، روكيت، هيوندائي، نيسان، شفروليه، اسكودا، مرسيدس، أيسوزو، مازدا، فيات، لادا، داتسون، رينو، ميتسوبيشي، دايو، بولونيز، نصر، فولفو، نيفا.

وتعقد جلسة المزاد العلني للسيارات في قاعة نادي الحضارات الرياضي بشارع صلاح سالم أمام الجهاز المركزي للمحاسبات بمدينة نصر، في تمام الساعة 12 ظهرا.‏

ولفتت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إلى أنه يمكن معاينة السيارات والبضائع، ‏من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا وخلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد ‏المزاد.‏

كما يتم تحديد تأمين دخول المزاد بمبلغ 50 ألف جنيه، فيما يبلغ ثمن كراسة ‏الشروط ‏‏400 جنيه مصري، ويتم البيع دون عمولة، والمعاينة أساس البيع، ويتم ‏سداد ثمن حجز المركبة فور رسو المزاد، ويتم سداد باقي الثمن خلال 15 يوما.‏