أوبو تطلق هاتف Find X10 Pro Max بثلاث كاميرات خلفية بدقة 200MP

أزاحت شركة "أوبو" الصينية الستار رسمياً في السوق الصينية عن هاتفها الرائد الجديد "Find X10 Pro Max"، الذي يأتي متصدراً المشهد التقني كأول هاتف ذكي يدمج منظومة تصوير خلفية ثلاثية تعتمد بالكامل على مستشعرات بدقة 200 ميجابكسل، إلى جانب معالج "Dimensity 9600 Pro" الأحدث من ميدياتك وبطارية ضخمة سعتها 8000 ميلي أمبير.

منظومة تصوير ثلاثية خارقة بدقة 200 ميجابكسل

أفاد تقرير نشره موقع GSMArena التقني، بأن الهاتف يتفوق على منافسيه المباشرين من خلال تزويده بثلاث كاميرات خلفية بدقة 200 ميجابكسل؛ حيث تأتي الكاميرا الرئيسية مقاس 24 ملم بمستشعر كبير بحجم 1/1.3 بوصة وفتحة عدسة f/1.5 مع تثبيت بصري ثنائي المحاور (OIS) ونطاق ديناميكي يبلغ 17 محطة تعريض.

وتأتي العدسة فائقة الاتساع مقاس 13 ملم بمستشعر 1/1.56 بوصة وفتحة f/2.2 مع زاوية رؤية واسعة تبلغ 124 درجة ودعم التركيز التلقائي، في حين تعتمد كاميرا التقريب (بيريسكوب) مقاس 70 ملم على مستشعر 1/1.56 بوصة بفتحة f/2.1 مع تثبيت بصري وقدرة على التركيز من مسافة 10 سنتيمترات لالتقاط صور الماكرو، فضلاً عن كاميرا سيلفي أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

بطارية بسعة 8000 ميلي أمبير وشحن فائق السرعة

زُوّد هاتف "Find X10 Pro Max" ببطارية سعتها 8000 ميلي أمبير، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع "SuperVOOC" بقدرة 80 واط، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 واط.

وأكدت الشركة أن البطارية صُممت لتحافظ على ما لا يقل عن 80% من سعتها الأصلية حتى بعد خمس سنوات من الاستخدام المتواصل، مما يوفر اعتمادية طويلة الأمد في استهلاك الطاقة.

شاشة AMOLED عالية الدقة

يحتوي الهاتف على شاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة بدقة 1272×2772 بكسل، تدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز في بعض الألعاب و120 هرتز على مستوى النظام، مع معدل استجابة للمس يبلغ 288 هرتز وذروة سطوع تبلغ 2000 شمعة.

ويعمل الجهاز بمعالج "MediaTek Dimensity 9600 Pro" الرائد، ويدير الهاتف واجهة "ColorOS 17" المعتمدة على نظام التشغيل "أندرويد 17".

معايير مقاومة شاملة للماء

نال الهاتف شهادات الحماية "IP66" و"IP68" و"IP69" المتقدمة لمقاومة رذاذ الماء والغمر ومقاومة ضغط المياه العالي والغبار، مما يجعله من أكثر الهواتف صلابة في فئته.

ويتوفر الهاتف بثلاثة خيارات لونية هي الأبيض القمري (Moon White) بوزن 233 جراماً، والبرتقالي الدافئ (Warm Orange) والتيتانيوم الفاتح (Light Titanium) بوزن 235 جراماً، وتبلغ أبعاده 161.32 × 76.57 × 8.4 ملم.

سعات الذاكرة والأسعار الرسمية للهاتف في الصين

طرحت أوبو الهاتف بعدة خيارات للذاكرة والتخزين؛ حيث يبدأ سعر نسخة 12/256 جيجابايت من 6799 يوان صيني (نحو 1015 دولاراً أمريكياً)، وترتفع نسخة 12/512 جيجابايت إلى 7499 يوان (نحو 1120 دولاراً).

وتباع نسخة 16/512 جيجابايت بسعر 7999 يوان (نحو 1194 دولاراً)، بينما يصل سعر النسخة الأعلى 16 جيجابايت مع سعة تخزين 1 تيرابايت إلى 8999 يوان صيني (نحو 1344 دولاراً أمريكياً).