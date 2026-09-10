تحديث ColorOS 17 يقترب .. هل هاتفك من أوبو ضمن القائمة المدعومة؟

يبدأ طرح تحديث ColorOS 17 قريبًا لأجهزة أوبو، حاملاً معه ميزات جديدة، وتحسينات بصرية، وقدرات ذكاء اصطناعي مُحسّنة. يتوفر هذا البرنامج، المبني على نظام Android 17، حاليًا لأجهزة أوبو مختارة عبر برنامج تجريبي مغلق، بينما من المتوقع أن يبدأ طرحه رسميًا خلال الأسابيع القادمة.



إذا كنت تمتلك جهازًا من أوبو، فربما تتطلع إلى تحديث ColorOS 17. لذا، قمنا بتجميع هذا المقال ليشمل كل ما نعرفه عن التحديث الكبير القادم من أوبو، بما في ذلك قائمة الأجهزة المتوافقة، والجدول الزمني المحتمل للإصدار، والتحديثات الرئيسية.

تحديث نظام التشغيل ColorOS 17 من أوبو



تحديث نظام التشغيل ColorOS 17 من أوبو



لم تنشر شركة أوبو بعد قائمة بأجهزتها التي سيتم ترقيتها إلى ColorOS 17. لذلك، قام فريقنا بمراجعة سياسة التحديث لكل جهاز وتوصل إلى القائمة التالية.

سلسلة أوبو فايند إن

أوبو فايند N6

أوبو فايند N5

أوبو فايند إن 3، إن 3 فليب

أوبو فايند إن 2، إن 2 فليب



سلسلة أوبو فايند إكس

أوبو فايند X9، X9 برو، X9 ألترا، X9s

أوبو فايند X8، X8 برو، X8 ألترا

أوبو فايند إكس 7، إكس 7 ألترا

أوبو فايند إكس 6، إكس 6 برو



سلسلة أوبو رينو

أوبو رينو 16، 16 برو، 16 سي، 16 إف، 16 إف إس

أوبو رينو 15، 15 برو، 15 برو ميني، 15 برو ماكس، 15 إف، 15 إف إس

أوبو رينو 14، 14 برو، 14 إف

أوبو رينو 13، 13 برو، 13 إف، 13 إف 4 جي

أوبو رينو 12، 12 برو

أوبو رينو 11، 11 برو



سلسلة أوبو F

Oppo F33, F33 Pro

أوبو F31، F31 برو، F31 برو+

أوبو F29، F29 برو



سلسلة أوبو K

أوبو K15، K15 برو، K15 برو+

أوبو K14، K14 تيربو، K14 تيربو برو، K14x

أوبو K13، K13 تيربو، K13 تيربو برو، K13x

سلسلة أوبو باد

أوبو باد 6

أوبو باد 5، 5 برو

أوبو باد 3

أوبو باد ميني

أوبو باد إس إي



على الرغم من أنها قائمة غير رسمية، إلا أنها يجب أن تشبه القائمة الرسمية إلى حد كبير عند الإعلان عنها، حيث تم إعدادها وفقًا لسياسة التحديث الرسمية.

لن يطول الأمر حتى تلاحظ غياب هواتف سلسلة Oppo A عن القائمة. والسبب هو أن معظم هواتف هذه السلسلة لا تدعم التحديثات الرسمية.



متى ستطرح شركة أوبو تحديث ColorOS 17؟



لم تعلن شركة أوبو بعد عن جدول إطلاق نظام التشغيل ColorOS 17، ولكن يبدو أن الإطلاق قد يبدأ في وقت أبكر من نظام ColorOS 16 الذي تم إطلاقه العام الماضي. أعلنت الشركة عن نظام ColorOS 16 في الصين في منتصف أكتوبر، بينما سيتم إطلاق نظام ColorOS 17 قبل ذلك بشهر، في 16 سبتمبر.

