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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مميزات احترافية.. أفضل هاتف ألعاب في الأسواق 2026

بميزات احترافية ..إليك أفضل هاتف ألعاب في الأسواق في 2026
بميزات احترافية ..إليك أفضل هاتف ألعاب في الأسواق في 2026
لمياء الياسين

كشف المُسرّب الشهير Digital Chat Station عن تفاصيل جديدة تخص هاتف OnePlus 16 المرتقب، موضحاً أبعاد تقنية "المعالجات ثلاثية النواة" المخصصة للألعاب الإلكترونية التي تطورها شركة OnePlus

وفقاً للتسريب الأخير، تعتمد هذه التقنية على ثلاث رقاقات منفصلة ومخصصة بالكامل لرفع كفاءة الألعاب، وهي:

  • رقاقة العرض P4: تعمل على خفض زمن استجابة الشاشة لتقديم تجربة بصرية أكثر سلاسة.
  • رقاقة الشبكة G3: تُركّز على تحسين استقرار الاتصال بالإنترنت ومنع الانقطاعات أثناء اللعب التنافسي.
  • رقاقة اللمس T3: صُممت لتسريع استجابة الشاشة للمسات المستخدم وضمان دقة التحكم
بميزات احترافية ..إليك أفضل هاتف ألعاب في الأسواق في 2026


مواصفات هاتف OnePlus 16

بحسب التسريبات، سيكون هاتف OnePlus 16 أول هاتف يستخدم الشرائح الثلاث جميعها. كما أفادت التقارير أن الشركة تعاونت مع استوديوهات ألعاب إطلاق النار من منظور الشخص الأول لضبط النظام بما يتناسب مع تجربة الألعاب الواقعية.

لن تحل هذه الشرائح المخصصة للألعاب محل المعالج الرئيسي للهاتف، بل ستعمل بالتوازي معه. من المتوقع أن يكون هاتف OnePlus 16 من أوائل الهواتف التي تعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro . وتشير التقارير إلى أن الشريحة مصنعة بتقنية 2 نانومتر من TSMC ومن المتوقع أيضاً أن توفر الشريحة الجديدة معدل تنفيذ أعلى لكل دورة، مما سيؤدي إلى تحسين الأداء العام.


فيما يخص الشاشة، من المقرر أن يأتي هاتف OnePlus 16 بنسخة جديدة من شاشة Oriental Screen ، التي طُوّرت بالتعاون مع شركة BOE. وبإضافة تحديث ColorOS 17 ، سيصبح استخدام واجهة المستخدم أكثر سلاسة، حيث أمضت شركتا Oppo و OnePlus شهورًا في تحسين رسوميات النظام وإدارة موارده قبل إطلاقه.

هاتف OnePlus 16 شركة OnePlus تجربة الألعاب تحديث ColorOS 17

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