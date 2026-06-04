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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بشاشة عملاقة وقدرة شحن جبارة.. إليك مواصفات هاتف OnePlus 16

هاتف OnePlus 16
هاتف OnePlus 16
لمياء الياسين

يُعدّ هاتف OnePlus 15 ، الذي طُرح العام الماضي، الهاتف الذكي الرائد الوحيد الذي يتميز بشاشة OLED بدقة 1.5K ومعدل تحديث 165 هرتز. وتشير التقارير إلى أن هاتف OnePlus 16، المتوقع إطلاقه لاحقًا هذا العام، قد يرفع معدل التحديث إلى 185 هرتز. والآن، يُشير منشور جديد على منصة Weibo من المُسرّب Digital Chat Station إلى أن OnePlus قد تُفكّر بالفعل في ترقية شاشة أكثر طموحًا لأجهزتها المستقبلية.

هاتف OnePlus 16

مواصفات هاتف OnePlus 16

بحسب ما نشره أحد المسرّبين، من المتوقع أن تستمر شركة ون بلس في استخدام شاشات بدقة 1.5K في سلسلة هواتفها الذكية الرائدة من الجيل القادم. وتشير التقارير إلى أن الشركة تُولي أولوية قصوى لمعدلات التحديث العالية للغاية، مع خطط للانتقال من 165 هرتز إلى 185 هرتز، وربما إلى 240 هرتز في الأجهزة المستقبلية.
وأضاف المصدر أنه إذا أصبحت شاشات 2K قادرة على دعم معدلات التحديث العالية للغاية دون تنازلات كبيرة في كفاءة الطاقة أو الأداء أو جودة العرض، فقد تفكر OnePlus في العودة إلى شاشات 2K في الطرازات الرائدة المستقبلية.


حتى الآن، اقتصرت شاشات OLED بدقة 2K في الهواتف الذكية على معدل تحديث 144 هرتز. وبينما يُتوقع أن يُقدم هاتف OnePlus 16 دقة 1.5K ومعدل تحديث 185 هرتز، يبقى أن نرى ما إذا كان هاتف OnePlus 17، الذي قد يُطرح في عام 2027، سيُقدم شاشة بدقة 2K ومعدل تحديث 185 هرتز أو حتى بدقة 2K ومعدل تحديث 240 هرتز.

رغم أن معدلات التحديث العالية هذه تبدو مثيرة للإعجاب نظرياً، إلا أنها قد تكون مبالغاً فيها بالنسبة للعديد من المستخدمين. ففي المهام اليومية كالتصفح، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومشاهدة الفيديوهات، والمراسلة، من غير المرجح أن يلاحظ معظم الناس فرقاً كبيراً مقارنةً بشاشة عرض قياسية بتردد 120 هرتز.


أما بالنسبة للعلامات التجارية المنافسة، فمن المتوقع أن تتميز هواتف منافسة لهاتف OnePlus 16، مثل سلسلة Redmi K100 Pro و iQOO 16 التي ستُطرح لاحقًا هذا العام، بمعدلات تحديث تصل إلى 185 هرتز. ومع تركيز مصنعي الهواتف الذكية بشكل متزايد على أداء الألعاب والشاشات، يبدو أن المنافسة على معدلات التحديث الأعلى لم تنتهِ بعد.

هاتف OnePlus 15 شاشة OLED معدل تحديث هاتف OnePlus 16 هاتف OnePlus سلسلة Redmi K100 Pro الهواتف الذكية

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