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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمميزات نارية.. شاومى تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

هواتف Xiaomi 18
هواتف Xiaomi 18
لمياء الياسين

من المتوقع أن تكشف شركة شاومي في سبتمبر عن سلسلة هواتف Xiaomi 18، لتكون أول هواتف ذكية في العالم تعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 الرائد من الجيل التالي.

 وقد نشر اليوم المُسرّب الموثوق Digital Chat Station منشورًا على منصة Weibo يكشف فيه عن تفاصيل رئيسية حول سلسلة هواتف Xiaomi 18.

تسريبات لأهم تفاصيل سلسلة هواتف شاومي 18

بحسب منشور جديد من DCS، من المتوقع أن يضم الجيل القادم من سلسلة هواتف Xiaomi 18 طرازًا رائدًا صغير الحجم بشاشة قياسها حوالي 6.4 بوصة.

ويزعم المصدر أن الشاشة ستكون قريبة مما يعتبره الكثيرون شاشة متوسطة الحجم، وستتميز بنسبة عرض إلى ارتفاع 19.5:9، وزوايا منحنية، وحواف رفيعة ومتناسقة للغاية، وتصميم مسطح. 

كما يُشاع أن الشاشة ستوفر دقة 2K فعالة للحصول على صور أكثر وضوحًا.

وكشفت DCS أيضًا أن سلسلة هواتف Xiaomi 18 Pro ستُطلق تقنية عرض جديدة وحصرية، بالإضافة إلى الشاشة المُحسّنة، ويُقال إن التشكيلة القادمة ستُقدم تحسينات ملحوظة في التصوير، وتقنية البطارية، والمكونات المادية بشكل عام. 

وذكر المُسرّب تحديدًا كاميرتين بدقة 200 ميجابكسل واستخدام تقنية بطارية السيليكون والكربون كتحسينات رئيسية.

ميزات هواتف شاومي 18

أما عن سعة البطارية، فمن المتوقع أن تكون في حدود 7000 مللي أمبير/ساعة.

ورغم عدم الكشف عن رقم دقيق، إلا أن المُسرّب ألمح إلى أن عمر البطارية سيكون أكثر من كافٍ لمعظم المستخدمين. 

ومن المرجح أن تُشغّل هذه البطارية كلاً من هاتف Xiaomi 18 القياسي وطراز Pro، الذي يُتوقع أن يتميز بشاشة مماثلة في الحجم.

وكشفت التقارير أن هاتف Xiaomi 18 Pro Max سيكون الأكبر بين الهواتف الثلاثة، حيث يُقال إنه سيحتوي على شاشة OLED بدقة 2K بحجم 6.9 بوصة.

ومن المتوقع أن يضم معالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro وبطارية بسعة 8500 مللي أمبير.

وكشفت تقارير أخرى أن هاتفي Xiaomi 18 Pro وXiaomi 18 Pro Max قد يستمران في استخدام شاشة خلفية، على غرار الجيل السابق. 

ومع ذلك، يُقال إن الشاشة الخلفية أصبحت أكثر تنوعًا من ذي قبل.

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