من قمة الأهلي والزمالك إلى المونديال.. سلافكو فينتشيتش يقود النهائي التاريخي بين الأرجنتين وإسبانيا

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مهمة إدارة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، التي تجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، إلى الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، في تتويج لمسيرة تحكيمية حافلة على المستويين الأوروبي والدولي.

ويُعد فينتشيتش، البالغ من العمر 47 عامًا، أحد أبرز حكام النخبة في أوروبا، إذ يحمل الشارة الدولية منذ عام 2010، بجانب عمله في إدارة شركة متخصصة في تصنيع المعادن.

وشهدت مسيرته واقعة أثارت جدلًا واسعًا في عام 2020، بعدما ألقت الشرطة في البوسنة والهرسك القبض عليه عن طريق الخطأ خلال مداهمة استهدفت شبكة متورطة في قضايا دعارة ومخدرات. وبعد التحقيقات، ثبت عدم وجود أي صلة له بالقضية، وتمت تبرئته بالكامل وإغلاق الملف دون توجيه أي اتهامات إليه.

وسبق للحكم السلوفيني إدارة عدد من أبرز المباريات على الساحة العالمية، حيث أدار في كأس العالم قطر 2022 المباراة التاريخية التي حقق خلالها المنتخب السعودي فوزًا مفاجئًا على الأرجنتين بنتيجة 2-1 في دور المجموعات.

وأدار نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، والذي انتهى بفوز الفريق الإسباني بهدفين دون رد، إلى جانب نهائي الدوري الأوروبي بين آينتراخت فرانكفورت ورينجرز.

وعلى المستوى العربي والمصري، تولى فينتشيتش إدارة قمة الأهلي والزمالك في موسم 2024، والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

وخلال منافسات كأس العالم 2026، أدار ثلاث مباريات قبل النهائي، جاءت بين المغرب والبرازيل في الجولة الأولى من دور المجموعات، والأردن والجزائر في الجولة الثانية، ثم مواجهة المكسيك والإكوادور في دور الـ32.

وتُعد مواجهة الأرجنتين وإسبانيا المباراة الرابعة التي يديرها في البطولة، والأهم في مسيرته التحكيمية، بعدما نال ثقة لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم لإدارة أكبر مباراة في عالم كرة القدم، في خطوة تؤكد المكانة التي وصل إليها بين نخبة حكام العالم.