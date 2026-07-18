الأهلي يحدد موعد عودة الدوليين.. انطلاق التدريبات في 27 يوليو

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على موعد انتظام اللاعبين الدوليين في التدريبات الجماعية، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخباتهم الوطنية خلال منافسات كأس العالم 2026.

وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين الدوليين فترة راحة عقب انتهاء مشوارهم الدولي، على أن ينتظموا في تدريبات الفريق يوم 27 يوليو الجاري، لبدء مرحلة الإعداد للموسم المقبل.

ويشمل القرار كلًا من محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، ومحمد هاني، وإمام عاشور، ومروان عطية، وياسر إبراهيم، وأحمد السيد زيزو، إلى جانب يوسف بلعمري لاعب المنتخب المغربي.

ومن المنتظر أن تشهد تدريبات الأهلي اكتمال الصفوف بانضمام العناصر الدولية، في ظل سعي الجهاز الفني للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل خوض الاستحقاقات المحلية والقارية خلال الموسم الجديد.