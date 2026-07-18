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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد فاضل يعقوب: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تعكس استراتيجية مصر لتعزيز دورها في أفريقيا وحوض النيل

زيارة السيسي لتنزانيا
زيارة السيسي لتنزانيا
محمد البدوي

قال الدكتور أحمد فاضل يعقوب، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تنزانيا تمثل خطوة مهمة في إطار التحرك المصري لتعزيز العلاقات مع دول القارة الأفريقية، خاصة دول حوض النيل، بما يتماشى مع رؤية مصرية تستهدف دعم التعاون والتنمية المشتركة.

العلاقات بين مصر وتنزانيا

وأوضح أحمد فاضل يعقوب، خلال حواره ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن العلاقات بين مصر وتنزانيا تمتلك تاريخًا طويلًا من التعاون والتنسيق، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطورًا ملحوظًا في مختلف مجالات التعاون بين البلدين.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن السياسة المصرية تجاه القارة الأفريقية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات الماضية، من خلال تعزيز الحضور المصري على المستويين السياسي والاقتصادي، وتوسيع الشراكات التنموية مع مختلف الدول الأفريقية.

تحقيق التنمية في المنطقة

وأضاف أن تنزانيا تمثل أهمية خاصة بالنسبة لمصر باعتبارها إحدى دول حوض النيل، مؤكدًا أن تعزيز العلاقات معها يعكس حرص القاهرة على دعم الاستقرار وتحقيق التنمية في المنطقة، إلى جانب بناء شراكات قائمة على المصالح المتبادلة.

 التعاون المصري الأفريقي

وشدد على أن التعاون المصري الأفريقي أصبح أحد المحاور الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية، بما يسهم في تعزيز الروابط التاريخية بين مصر ودول القارة وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.

السيسي تنزانيا القارة الأفريقية دول حوض النيل مصر وتنزانيا

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