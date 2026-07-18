ماذا يحدث عند نقع الشوفان طوال الليل

يعد الشوفان المنقوع طوال الليل من الأطعمة الصحية المفيدة للجسم والبشرة إذا تم تناوله بكميات معتدلة.

ووفقا لموقع webmd فإن الشوفان المنقوع طوال الليل صحي

الشوفان غني بالألياف، وهي عنصر غذائي يفتقر إليه حوالي 95% من النظام الغذائي للأمريكيين ومعظم أنواع الشوفان حبوب كاملة، وهي مفيدة للصحة ويلجأ الكثيرون إلى الشوفان لكبح الجوع أو إنقاص الوزن، وذلك لأن الألياف تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

الشوفان المنقوع من الشوفان التقليدي ومكونات تُستخدم عادةً في تحضير الشوفان العادي، لكنه يختلف عن الشوفان الساخن لأنه يُترك لينقع في الثلاجة طوال الليل بدلاً من طهيه وعندما يرتاح الشوفان، يتغير قوامه ليصبح أشبه بالبودينغ.

إنها ليست مجرد وجبة مغذية، بل توفر أيضاً تنوعاً كبيراً وهذا يعني أن الشوفان المنقوع طوال الليل يناسب العديد من الأذواق. على سبيل المثال، يمكنك استخدام حليب اللوز لتحضير شوفان نباتي منقوع طوال الليل كما يمكنك إضافة المزيد من البروتين بإضافة مسحوق البروتين. الشوفان النقي خالٍ من الجلوتين، ولكن أنواع الشوفان الشائعة الاستخدام في تحضير الشوفان المنقوع طوال الليل قد تحتوي على الجلووتين لذا، يمكنك اختيار الشوفان الخالي من الغلوتين.

يمكنكِ ترك الشوفان والسائل في الثلاجة طوال الليل، ثم إضافة بعض الإضافات في اليوم التالي لتحضير فطور سريع في الصباحات المزدحمة.

إذا وضعتِها في وعاء محكم الإغلاق، مثل مرطبان زجاجي وحمله معك بسهولة في اى مكان.