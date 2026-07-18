طلع 160 جنيه.. سعر الجنيه الذهب الآن

ارتفع سعر الجنيه الذهب مساء اليوم السبت 18-7-2026 على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

الجنيه الذهب يصعد

وارتفع سعر الجنيه الذهب بقيمة 160 جنيهًا مقارنة بما كان عليه أمس داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث له 46.56 ألف جنيه.

الذهب يرتفع

وجدد سعر جرام الذهب بقيمة 10 جنيهات قبل انتهاء تعاملات اليوم.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث 5820 جنيها.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6651 جنيها للشراء و 6594 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6097 جنيها للشراء و 6044 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5820 جنيها للشراء و 5770 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 4988 جنيها للشراء و 4945 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 46.56 ألف جنيه للشراء و 46.16 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4018 دولارا للشراء و 4016 دولارا للبيع.