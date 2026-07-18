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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع 330 طنًا من التراكمات التاريخية في يوم واحد بحي أول المحلة وكفر الزيات وزفتى

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أعمال رفع التراكمات التاريخية وبؤر المخلفات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار المتابعة اليومية لمنظومة النظافة، وخطة المحافظة المستمرة للارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين البيئة وإعادة الوجه الحضاري للشوارع والميادين.

ردع مخالفين 

وأسفرت الأعمال المنفذة اليوم السبت الموافق 18 يوليو 2026 عن رفع 330 طنًا من التراكمات التاريخية والمخلفات، حيث تم رفع 160 طنًا بحي أول المحلة الكبرى من مناطق أبو شاهين، ورجبي، وشارع البحر، وأبو راضي، كما تم رفع 30 طنًا بمركز ومدينة زفتى من شوارع الجيش القبلي، والجيش البحري، والجمهورية، ومحمد فريد، وسكة طنطا، إلى جانب رفع 100 طن بمركز ومدينة كفر الزيات من النقطة الوسيطة بكفر الزيات، ورفع 40 طنًا بمركز ومدينة المحلة الكبرى من منطقة محلة أبو علي.

حملات تموينية 

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات مكثفة لرفع التراكمات التاريخية وبؤر المخلفات بجميع المراكز والمدن والأحياء، مع المتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية، والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات، بما يضمن الحفاظ على مستوى النظافة وعدم عودة التراكمات مرة أخرى.

تحسين خدمات المواطنين 

وأشار اللواء الدكتور علاء عبد المعطي إلى أن المحافظة تواصل تطوير منظومة النظافة ورفع كفاءتها من خلال تنفيذ خطط عمل يومية تستهدف القضاء على التراكمات التاريخية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق بيئة نظيفة ومظهرًا حضاريًا يليق بمحافظة الغربية.

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