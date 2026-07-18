أشرف عبد الباقي وياسر جلال يتقدمان حضور نجوم الفن في حفل زفاف ابنة صبحي خليل بالقاهرة

شهد أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، مساء اليوم، حفل زفاف ابنة المنتج صبحي خليل، وسط حضور فني وإعلامي كبير، في أجواء اتسمت بالبهجة والاحتفال، حيث حرص عدد كبير من نجوم الفن على مشاركة العروسين فرحتهما.

وكان من أبرز الحضور الفنان أشرف عبد الباقي، والفنان ياسر جلال، اللذان حرصا على تهنئة العروسين والتقاط الصور التذكارية مع أسرتيهما، وسط استقبال حافل من الحضور.

وشهد حفل الزفاف حضورًا لافتًا لعدد من الفنانين والشخصيات العامة، في واحدة من أبرز المناسبات الاجتماعية التي جمعت نجوم الوسط الفني، حيث تبادل الجميع التهاني والتقطوا الصور التذكارية، في أجواء عائلية مميزة.

وتفاعل الحضور مع فقرات الحفل التي تميزت بالأجواء الاحتفالية والموسيقى، بينما حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة العروسين لحظات الاحتفال والرقص، في مشهد عكس حالة الود والعلاقات الطيبة التي تجمع أفراد الوسط الفني.

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