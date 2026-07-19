شريف إكرامي: قد أخوض انتخابات النادي الأهلي

فتح شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي وبيراميدز السابق، الباب أمام إمكانية خوض انتخابات النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هدفه الوحيد من هذه الخطوة سيكون خدمة القلعة الحمراء.

وقال إكرامي، خلال ظهوره في برنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت"، إنه لا يستبعد الترشح لانتخابات الأهلي في المستقبل، مشيرًا إلى أن الأمر يظل واردًا إذا شعر بقدرته على تقديم إضافة حقيقية للنادي.

وأوضح الحارس السابق أن ارتباطه بالأهلي يتجاوز كونه نادٍ لعب بين صفوفه، مؤكدًا أنه يعتبره بيته الذي نشأ داخله، وأن أي دور قد يشغله مستقبلاً سيكون بدافع الانتماء والرغبة في خدمة النادي.

وأضاف إكرامي أن العمل داخل الأهلي يحتاج إلى الإخلاص وتحمل المسؤولية، مشددًا على أن أي خطوة مستقبلية لن تكون مرتبطة بمصالح شخصية، وإنما برغبة صادقة في دعم النادي والمساهمة في استمراره على طريق النجاح.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي سيظل جزءًا أساسيًا من حياته، مشيرًا إلى أن خدمة النادي، سواء من داخل الملعب أو خارجه، تمثل بالنسبة له شرفًا كبيرًا.