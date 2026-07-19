منشور غامض على حساب أحمد جلال عبدالقوي يُثير قلق متابعيه

أثار الحساب الرسمي للفنان أحمد جلال عبد القوي على موقع "فيسبوك" حالة من القلق بين جمهوره، بعد ما نُشرت رسالة قصيرة تطالب المتابعين بالدعاء له، دون توضيح أي تفاصيل بشأن حالته.

وجاء في المنشور: «ادعوا لأحمد.. هو محتاج دعائكم دلوقتي»، وهو ما دفع عددًا كبيرًا من محبيه إلى التفاعل مع الرسالة، متمنين له الشفاء العاجل، ومتسائلين عن تطورات وضعه الصحي.

وكان أحمد جلال عبد القوي قد تصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، عقب تداول أنباء عن تعرضه لأزمة صحية استدعت دخوله المستشفى لإجراء عدد من الفحوصات الطبية.

وأشارت تقارير متداولة إلى إصابة الفنان بورم سرطاني في الحجاب الحاجز، وذلك بعد خضوعه لسلسلة من الفحوصات والتحاليل داخل أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر، في انتظار أي بيان رسمي يكشف تفاصيل حالته الصحية.