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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نادر وغريب.. مرض أحمد جلال عبد القوي يشعل السوشيال.. إليك التفاصيل

احمد جلال عبد القوي
احمد جلال عبد القوي
اسماء محمد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أثارت إصابة الفنان أحمد جلال عبد القوي بمرض سرطان الحجاب الحاجز حالة كبيرة من الحزن بين جمهوره ومحبيه.


تعد أورام الحجاب الحاجز من الأمراض النادرة وغالبا ماتكون حميدة ولكن في حالات محدودة تكن الأورام سرطانية مما يجعل توفر المعلومات حولها محدود.

ووفقا لموقع pubmd تنشأ أورام الحجاب الحاجز من النسيج المتوسطي نظرًا لأصلها المتوسطي، وقد تم الإبلاغ عن جميع أنواع هذه الأورام ومن الظواهر المصاحبة المثيرة للاهتمام اعتلال العظام المفصلي الضخامي، والذي يُلاحظ غالبًا في الأورام ذات المنشأ العصبي.

علاج أورام الحجاب الحاجز 

في معظم الحالات، تكون هذه الأورام صغيرة ويمكن استئصالها مع توقع إجراء ترميم أولي لمكان أورام الحجاب الحاجز.

يُعدّ التورم الثانوي للحجاب الحاجز الناتج عن سرطان الرئة أكثر شيوعًا، ولكنه نادرًا ما يرتبط بآفة قابلة للاستئصال وقد يحدث امتداد مباشر من أورام أخرى داخل البطن أو الصدر، وعادةً ما يكون ذلك من ورم المتوسطة، وسرطان الرئة، وسرطان الكبد.

الاستئصال الكامل 

في بعض الحالات، يكون الاستئصال الكامل للحجاب الحاجز ضروريًا، وفي كثير من الحالات يكون استبدال الحجاب الحاجز ضروريًا باستخدام مجموعة متنوعة من الأطراف الاصطناعية البلاستيكية الرقيقة، إذا لزم استئصال واسع و قد تؤدي محاولات الإصلاح الأولي تحت الضغط، وخاصة على الجانب الأيسر، إلى تمزق الحجاب الحاجز وفتقه.

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