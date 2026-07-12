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7 نصائح تمنح سيارتك تشغيلاً آمناً وحماية من الأعطال المُفاجئة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

7 نصائح تمنح سيارتك تشغيلاً آمناً وحماية من الأعطال المُفاجئة

نصائح لقائدي السيارات
نصائح لقائدي السيارات
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تعتبر إجراءات الفحص والسلامة من أهم العناصر التي يجب الاهتمام بها قبل تشغيل السيارة، خاصة إذا ظلت متوقفة لفترة طويلة، إذ قد تتأثر بعض المكونات الأساسية نتيجة عدم الاستخدام.

ويوصي خبراء الصيانة بإجراء مراجعة سريعة للأنظمة الرئيسية قبل إدارة المحرك، للتأكد من جاهزية المركبة وتجنب الأعطال المفاجئة التي قد تنتج عن إهمال الفحص.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 7 نصائح تساعدك على تشغيل سيارتك بأمان

نصائح لقائدي السيارات 

فحص البطارية 

تعد البطارية أول عنصر يجب التأكد من حالته قبل محاولة تشغيل السيارة بعد فترة طويلة من عدم الاستخدام، إذ إن التوقف لأسابيع أو أشهر قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الشحن بصورة ملحوظة، خاصة في الأجواء الباردة، ومن الأفضل فحص أطراف البطارية والتأكد من خلوها من آثار التآكل أو الصدأ، إلى جانب قياس جهدها.

سوائل السيارة 

تأكد من أن جميع السوائل الأساسية تقع ضمن المستويات الموصى بها من الشركة المصنعة، وذلك قبل إدارة المحرك، ويشمل ذلك زيت المحرك وسائل التبريد وسائل الفرامل، بالإضافة إلى سائل غسيل الزجاج، حيث يؤدي انخفاض أي من هذه السوائل إلى زيادة احتمالية تعرض بعض الأجزاء للتلف عند بدء التشغيل.

الإطارات ومستوى الهواء

ينصح بفحص الضغط باستخدام جهاز قياس مناسب أو التأكد من الفحص الظاهري، حيث قد تتأثر الإطارات أثناء فترات التوقف الطويل بفقدان جزء من ضغط الهواء أو بظهور تشققات ناتجة عن التعرض المستمر للعوامل الجوية.

تشغيل المحرك بهدوء 

يفضل تشغيل المحرك وتركه يعمل لبضع دقائق دون الضغط على دواسة الوقود أو الانطلاق مباشرة، وتسمح هذه الخطوة بوصول الزيت إلى مختلف أجزاء المحرك واستعادة دورة التزييت الطبيعية، كما تساعد على استقرار سرعة دوران المحرك ووصوله إلى درجة التشغيل المناسبة قبل القيادة.

نصائح لقائدي السيارات 

نظام الفرامل

قد تتراكم طبقة خفيفة من الصدأ على أقراص الفرامل إذا ظلت السيارة متوقفة لفترة طويلة، وهو أمر طبيعي في كثير من الحالات، لذلك يستحسن اختبار الفرامل عند السير بسرعة منخفضة داخل مكان آمن للتأكد من استجابتها بالشكل المطلوب، مع الانتباه إلى أي أصوات غير معتادة أو اهتزازات قد تشير إلى الحاجة لإجراء فحص فني.

آثار التسرب والأعطال المفاجئة

تشير بقع الزيت أو سائل التبريد أو غيرها من السوائل إلى وجود تسرب يحتاج إلى معالجة قبل استخدام المركبة، لذلك انظر إلى أسفل السيارة قبل تشغيلها وإلقاء فحص سريع داخل حجرة المحرك للتأكد من سلامة الخراطيم والتوصيلات وعدم وجود أي أجزاء مفكوكة أو متضررة.

القيادة التدريجية 

ينصح بالقيادة بهدوء خلال الكيلومترات الأولى مع تجنب التسارع، وتساعد هذه الطريقة على استعادة كفاءة المحرك وناقل الحركة ونظام التعليق تدريجيًا، كما تمنح السائق فرصة لاكتشاف أي ملاحظات غير طبيعية قبل العودة إلى الاستخدام اليومي، إلى جانب عوامل الأمان الخاصة بشروط القيادة بالطبع.

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