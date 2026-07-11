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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك مصر والأهلي اليوم السبت 11-7-2026

سعر اليورو
سعر اليورو
محمد يحيي
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استقر سعر اليورو مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم السبت 11-7-2026 علي مستوي السوق الرسمية بدون تغيير.

سعر اليورو اليوم

وأظهرت تداولات اليورو استقرارا من دون تغيير على مستوي البنوك منذ آخر يوم عمل له منذ الخميس الماضي.

سعر اليورو فى مصر

سعر اليورو في البنك المركزي 

وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 56,68 جنيها للشراء و 56.85 جنيها للبيع.

أقل سعر 

وبلغ أقل سعر يورو 56.39 جنيها للشراء و56.95 جنيها للبيع في المصرف المتحد.

وصل ثاني أقل سعر يورو 56.42 جنيها للشراء و 56.81 جنيها للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه 56.57 جنيها للشراء و 57.84 جنيها للبيع في بنكي فيصل الإسلامي و الإمارات دبي الوطني.

سعر اليورو اليوم الاثنين

متوسط سعر اليورو في أغلب البنوك

بلغ متوسط سعر اليورو في أغلب البنوك 56.63 جنيها للشراء و 56.9 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، الكويت الوطني، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، البركة، كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري".

وبلغ سعر اليورو 56.69 جنيها للشراء و 56.96 جنيها للبيع في بنوك " HSBC،قناة السويس، التنمية الصناعية، التعمير والاسكان، مصر، نكست، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري".

سعر اليورو اليوم

أعلي سعر يورو

بلغ أعلي سعر يورو 56.74 جنيها للشراء و 56.94 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

بلغ ثاني أعلي سعر يورو 56.72 جنيها للشراء و 56.99 جنيها للبيع في بنك سايب.

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