سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك مصر والأهلي اليوم السبت 11-7-2026

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم السبت 11-7-2026 علي مستوي السوق الرسمية بدون تغيير.

سعر اليورو اليوم

وأظهرت تداولات اليورو استقرارا من دون تغيير على مستوي البنوك منذ آخر يوم عمل له منذ الخميس الماضي.

سعر اليورو في البنك المركزي

وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 56,68 جنيها للشراء و 56.85 جنيها للبيع.

أقل سعر

وبلغ أقل سعر يورو 56.39 جنيها للشراء و56.95 جنيها للبيع في المصرف المتحد.

وصل ثاني أقل سعر يورو 56.42 جنيها للشراء و 56.81 جنيها للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه 56.57 جنيها للشراء و 57.84 جنيها للبيع في بنكي فيصل الإسلامي و الإمارات دبي الوطني.

متوسط سعر اليورو في أغلب البنوك

بلغ متوسط سعر اليورو في أغلب البنوك 56.63 جنيها للشراء و 56.9 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، الكويت الوطني، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، البركة، كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري".

وبلغ سعر اليورو 56.69 جنيها للشراء و 56.96 جنيها للبيع في بنوك " HSBC،قناة السويس، التنمية الصناعية، التعمير والاسكان، مصر، نكست، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري".

أعلي سعر يورو

بلغ أعلي سعر يورو 56.74 جنيها للشراء و 56.94 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

بلغ ثاني أعلي سعر يورو 56.72 جنيها للشراء و 56.99 جنيها للبيع في بنك سايب.