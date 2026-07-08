سعر اليورو اليوم يفاجئ المصريين بعد صعود الدولار

شهد سعر اليورو ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 8 يوليو 2026، في عدد من البنوك العاملة في مصر، ليواصل مكاسبه ويصعد من مستويات 55 جنيهًا إلى نطاق 56 جنيهًا، مقتربًا من حاجز 57 جنيهًا، وذلك بالتزامن مع الارتفاع الذي سجله سعر الدولار في البنوك وتخطيه مستوى 49 جنيهًا، بعدما كان يتداول عند مستويات 48 جنيهًا، في ظل استمرار تحركات أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.

سعر اليورو اليوم في البنوك

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 56.56 جنيه للشراء، و56.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 56.49 جنيه للشراء، و56.77 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو في بنك مصر 56.56 جنيه للشراء، و56.84 جنيه للبيع.

وفي بنك HSBC، سجل اليورو 56.63 جنيه للشراء، و56.74 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 56.58 جنيه للشراء، و56.86 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو في بنك الكويت الوطني NBK نحو 56.58 جنيه للشراء، و56.86 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 56.58 جنيه للشراء، و56.86 جنيه للبيع.

وفي بنك QNB الأهلي، بلغ سعر اليورو 56.56 جنيه للشراء، و56.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB نحو 56.53 جنيه للشراء، و56.76 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول 56.53 جنيه للشراء، و56.81 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في المصرف العربي الدولي 56.48 جنيه للشراء، و56.75 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة، بلغ سعر اليورو 56.47 جنيه للشراء، و56.75 جنيه للبيع.