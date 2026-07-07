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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر اليورو مقابل الجنيه في بنكي مصر والأهلي اليوم الثلاثاء 7-7-2026

سعر اليورو مقابل الجنيه
سعر اليورو مقابل الجنيه
رانيا أيمن

تباين سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026، ليصل لنحو 55 جنيهًا للمرة الأولى منذ عدة أشهر، بعد أن كان قد تجاوز مستوى 62 جنيهًا خلال شهري مايو وأوائل يونيو الماضي، قبل أن يبدأ في مسار هبوطي تدريجي.

وجاء هذا الانخفاض مدفوعًا باستعادة الجنيه المصري جانبًا من قوته أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى تراجع اليورو دون حاجز 60 جنيهًا خلال شهر يونيو، ليستمر في خسائره حتى استقر حاليًا عند مستويات تقارب 55 جنيهًا في غالبية البنوك العاملة بالسوق المحلية.

 

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سعر الشراء: 55.73 جنيه.
سعر البيع: 55.89 جنيه.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي 

سعر الشراء: 55.77 جنيه.
سعر البيع: 55.99 جنيه.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
سعر الشراء: 55.70 جنيه.
سعر البيع: 55.93 جنيه.

 

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان
سعر الشراء: 55.70 جنيه.
سعر البيع: 55.93 جنيه.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سعر الشراء: 55.70 جنيه.
سعر البيع: 55.93 جنيه.

سعر اليورو البنك العقاري المصري العربي
سعر الشراء: 55.70 جنيه.
سعر البيع: 55.93 جنيه.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر الشراء: 55.69 جنيه.
سعر البيع: 55.92 جنيه.

سعر اليور وفي بنك كريدي أجريكول
سعر الشراء: 55.69 جنيه.
سعر البيع: 55.92 جنيه.

سعر اليورو البنك التجاري الدولي CIB
سعر الشراء: 55.63 جنيه.
سعر البيع: 55.88 جنيه.

سعر اليورو في بنك الإمارات دبي
سعر الشراء: 55.59 جنيه.
سعر البيع: 55.82 جنيه.

سعر اليورو

أعلى سعر لشراء اليورو في مصر اليوم 

55.77 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع اليورو في مصر  اليوم

55.82 جنيه للبيع.

متوسط سعر اليورو في مصر  اليوم 

55.80 جنيه.


 

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