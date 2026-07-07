انخفاض سعر اليورو أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 7-72026

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري تراجعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026، ليهبط إلى نطاق 55 جنيهًا للمرة الأولى منذ عدة أشهر، بعد أن كان قد تجاوز مستوى 62 جنيهًا خلال شهري مايو وأوائل يونيو الماضي، قبل أن يبدأ في مسار هبوطي تدريجي.

وجاء هذا الانخفاض مدفوعًا باستعادة الجنيه المصري جانبًا من قوته أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى تراجع اليورو دون حاجز 60 جنيهًا خلال شهر يونيو، ليستمر في خسائره حتى استقر حاليًا عند مستويات تقارب 55 جنيهًا في غالبية البنوك العاملة بالسوق المحلية.



أسعار اليورو اليوم الثلاثاء 7- 2026

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سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سعر الشراء: 55.717 جنيه.

سعر البيع: 55.884 جنيه.

البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 55.713 جنيه.

سعر البيع: 55.969 جنيه.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر الشراء: 55.709 جنيه.

سعر البيع: 55.969 جنيه.

بنك قناة السويس

سعر الشراء: 55.720 جنيه.

سعر البيع: 55.981 جنيه.

بنك البركة

سعر الشراء: 55.710 جنيه.

سعر البيع: 55.947 جنيه.

البنك العقاري المصري العربي

سعر الشراء: 55.709 جنيه.

سعر البيع: 55.969 جنيه.

المصرف العربي الدولي

سعر الشراء: 55.702 جنيه.

سعر البيع: 55.958 جنيه.

اليورو والدولار.. تفاصيل أسعار العملات الأجنبية الآن اليورو 56 جنيهًا والإسترليني 65 جنيهًا.. أسعار العملات الأجنبية اليوم سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الجمعة 3-7-2026 بعد ساعات من التعاملات المسائية.. سعر العملات الأجنبية ومصير الدولار واليورو الآن

بنك الكويت الوطني NBK

سعر الشراء: 55.686 جنيه.

سعر البيع: 55.947 جنيه.

QNB الأهلي

سعر الشراء: 55.674 جنيه.

سعر البيع: 55.935 جنيه.

البنك التجاري الدولي CIB

سعر الشراء: 55.653 جنيه.

سعر البيع: 55.914 جنيه.

كريدي أجريكول

سعر الشراء: 55.630 جنيه.

سعر البيع: 55.890 جنيه.

بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 55.626 جنيه.

سعر البيع: 55.889 جنيه.

HSBC

سعر الشراء: 55.824 جنيه.

سعر البيع: 55.930 جنيه.