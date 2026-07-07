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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد صدمة الأسعار.. الزراعة تكشف أسباب ارتفاع الطماطم وموعد الاستقرار

أسعار الطماطم
أسعار الطماطم
شيماء مجدي

شهدت أسعار الطماطم قفزة مفاجئة في الأسواق خلال الأيام الأخيرة، بعدما تضاعف سعر الكيلو في عدد من المحافظات، ما أثار حالة من الجدل بين المواطنين وتساؤلات واسعة حول أسباب الارتفاع، وما إذا كانت الأسعار مرشحة لمواصلة الصعود خلال الفترة المقبلة.

لماذا ترتفع أسعار الطماطم؟

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الارتفاع الحالي في أسعار الطماطم يعد أمرًا طبيعيًا ويتزامن مع انتهاء العروة الحالية والاستعداد لدخول العروة الجديدة، مشيرًا إلى أن السوق يمر بمرحلة انتقالية بين المواسم الزراعية، وهو ما ينعكس بصورة مؤقتة على حجم المعروض.

وأوضح جاد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن أسعار الطماطم لا ترتفع بصورة عشوائية أو مفاجئة، وإنما تخضع لآليات العرض والطلب، إلى جانب مجموعة من العوامل الموسمية التي تؤثر على تكلفة الإنتاج والتداول.

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وأضاف أن ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية يؤدي إلى زيادة تكلفة إنتاج المحصول، فضلًا عن ارتفاع أجور العمالة اللازمة لجمع الثمار، وزيادة تكاليف النقل من المزارع إلى الأسواق، وهي عوامل تؤثر بصورة مباشرة على السعر النهائي للمستهلك، مؤكدًا أن انخفاض الإنتاج ليس السبب الوحيد وراء ارتفاع الأسعار كما يعتقد البعض.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة إلى أن مصر ما زالت في منتصف موسم إنتاج الطماطم، وأن المحصول متوفر بكميات مناسبة، ولا توجد أزمة في الإنتاج أو نقص حاد في المعروض، مؤكدًا أن ما يحدث هو تذبذب موسمي معتاد يتكرر مع الانتقال بين العروات الزراعية.

وأضاف أن دخول إنتاج العروة الجديدة إلى الأسواق خلال الفترة المقبلة سيسهم في زيادة الكميات المطروحة، وهو ما سينعكس تدريجيًا على استقرار الأسعار، مؤكدًا أنه لا توجد مؤشرات تدعو للقلق أو تشير إلى حدوث زيادات غير مبررة.

استعدادات لمواجهة “توتا أبسلوتا”

وفيما يتعلق بآفة "توتا أبسلوتا" التي تعد من أخطر الآفات التي تهدد محصول الطماطم، أكد الدكتور خالد جاد أن وزارة الزراعة بدأت تنفيذ إجراءات استباقية لحماية المحصول، من خلال تكثيف أعمال المتابعة الميدانية، وتقديم الإرشادات الفنية للمزارعين، والتأكيد على تطبيق برامج المكافحة الموصى بها في التوقيتات المناسبة.

وأوضح أن ارتفاع درجات الحرارة قد يساعد على زيادة نشاط الآفة في بعض المناطق، إلا أن أجهزة الوزارة تتابع الموقف بشكل مستمر، وتوفر الدعم الفني للمزارعين للحد من أي تأثيرات محتملة على الإنتاج، بما يضمن الحفاظ على جودة المحصول واستقرار المعروض في الأسواق.

أسعار الطماطم في الأسواق

وشدد الدكتور خالد جاد على أن أسعار الطماطم في الأسواق تتراوح حاليًا بين 15 و30 جنيهًا للكيلو، وفقًا للمنطقة وجودة المنتج وحلقات التداول، مؤكدًا أن هذه الأسعار لن تشهد زيادات كبيرة خلال الفترة المقبلة.

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وأكد أن التوقعات تشير إلى استقرار السوق مع زيادة إنتاج العروة الجديدة وارتفاع حجم المعروض، وهو ما سيسهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، ويحد من أي ارتفاعات غير مبررة، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو المبالغة في توقعات الأسعار، لأن السوق يخضع لمتابعة مستمرة من الجهات المعنية.

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