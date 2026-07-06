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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الكمية مضاعفة والطعم ألذ.. طريقة عمل كفتة البرغل

الكفتة
الكفتة
ريهام قدري

تعد الكفتة بالبرغل من الأكلات الشرقية الشهية التي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، إذ يجمع البرغل مع اللحم المفروم ليمنح الكفتة قوامًا متماسكًا ومذاقًا مميزًا، ويمكن تقديمها مع الأرز أو الخبز والسلطة.


المكونات:


500 جرام لحم مفروم.
كوب برغل ناعم.
بصلة كبيرة مبشورة ومعصورة من الماء.
2 فص ثوم مفروم.
ربع كوب بقدونس مفروم.
ملعقة صغيرة ملح.
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
ملعقة صغيرة بهارات كفتة.
نصف ملعقة صغيرة كمون.
رشة شطة (اختياري).
ملعقتان كبيرتان زيت أو سمن.


طريقة التحضير:


اغسلي البرغل وانقعيه في الماء لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ثم صفيه جيدًا واعصريه من الماء.
في وعاء كبير، اخلطي اللحم المفروم مع البرغل والبصل والثوم والبقدونس.
أضيفي الملح والفلفل الأسود والكمون وبهارات الكفتة، ثم اعجني المكونات جيدًا حتى تتجانس.
غطي الخليط واتركيه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى يتماسك.
شكلي الكفتة إلى أصابع أو أقراص حسب الرغبة.
رصيها في صينية مدهونة بقليل من الزيت، وادهني وجهها بالقليل من الزيت.
أدخليها فرنًا ساخنًا على درجة 200 مئوية لمدة 25 إلى 30 دقيقة مع تقليبها في منتصف التسوية حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.
يمكن أيضًا شويها على الفحم أو الشواية للحصول على نكهة مميزة.

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