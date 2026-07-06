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الكاميرا صورته.. القبض على لص سرق هاتف ممرض من داخل مستشفى ببني سويف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الكاميرا صورته.. القبض على لص سرق هاتف ممرض من داخل مستشفى ببني سويف

الواقعة
الواقعة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من داخل إحدى المستشفيات ببنى سويف.


بالفحص تبين أنه بتاريخ 16يونيو المنقضى تبلغ لقسم شرطة بنى سويف من (ممرض – مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا) بإكتشافه سرقة هاتفه المحمول أثناء قيامه بمباشرة عمله بإحدى المستشفيات.


أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف) .. وتم بإرشاده ضبط (الهاتف المحمول المستولى عليه)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. 


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات "مازال قيد الحبس".

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى هاتف محمول

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