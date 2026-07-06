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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع سعر الدولار في ختام تعاملات البنوك اليوم

الدولار
الدولار
أمل مجدى

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في ختام تعاملات اليوم الإثنين 6 يوليو 2026، وسجل في البنك المركزي المصرى  48.86 جنيه للشراء 49.00 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار فى البنك المركزي المصري

-  48.86 جنيه للشراء.

-  49.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك البركة

-  48.85 جنيه للشراء.

-  48.950 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

- 48.85 جنيه للشراء.

-  48.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

-  48.83 جنيه للشراء.

-  48.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

- 48.85 جنيه للشراء.

-  48.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي CIB

-  48.84 جنيه للشراء.

-  48.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى المصرف المتحد

-  48.85 جنيه للشراء.

-  48.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك كريدى اجريكول

-  48.82 جنيه للشراء.

-  48.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

-  48.87 جنيه للشراء.

- 48.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المصرى الخليجى

-  48.92 جنيه للشراء.

-  49.02 جنيه للبيع.
 

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