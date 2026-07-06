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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شريف الصياد: نستهدف 7.5 مليار دولار صادرات هندسية في 2026

شريف الصياد
شريف الصياد
ولاء عبد الكريم

أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يواصل تنفيذ خطته للتوسع في الأسواق الخارجية وتعزيز الصادرات المصرية، من خلال تنظيم النسخة الثالثة من بعثة المشترين (EPS)، والتي تشهد مشاركة واسعة من الشركات المصرية والمشترين الدوليين اليوم الإثنين 
وأوضح الصياد، في تصريحات صحفية على هامش انطلاق فعاليات البعثة، أن الحدث يضم 20 شركة مصرية تعمل في قطاع الصناعات الكهربائية، إلى جانب 48 شركة ومشتريًا دوليًا من أكثر من 20 دولة، فضلاً عن مشاركة وفود حكومية من عدد من الدول، باعتبارها من أكبر الجهات المستهلكة لمشروعات ومنتجات الكهرباء.
 

لقاءات وزيارات
 

وأشار إلى أن اليوم الأول من البعثة يخصص لعقد لقاءات الأعمال الثنائية والاجتماعات التشبيكية بين الشركات المصرية والمشترين الأجانب، بما يتيح التعرف على المنتجات المصرية وبحث فرص التعاون، فيما تشهد اليومان الثاني والثالث تنظيم زيارات ميدانية للمصانع وخطوط الإنتاج، بهدف تعريف الوفود الأجنبية بالإمكانات الصناعية التي تمتلكها مصر، بما يعزز الصورة الإيجابية للصناعة المصرية.
وأضاف أن قطاع الكابلات الكهربائية يعد أكبر القطاعات التصديرية داخل المجلس، ويتمتع بفرص نمو كبيرة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع احتياجات مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا وسوريا وفلسطين والسودان، والتي ستعتمد بصورة كبيرة على المنتجات الكهربائية المصرية.
 

نجاح البعثات
 

وأوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن بعثات المشترين تحقق نتائج إيجابية، إذ تصل نسبة نجاحها إلى نحو 80%، مؤكدًا أن المجلس يتحمل كامل تكلفة استضافة المشترين الأجانب، بما يشمل تذاكر السفر والإقامة ووسائل الانتقال وزيارات المصانع، بهدف تشجيعهم على زيارة مصر وإبرام صفقات تصديرية مع الشركات المحلية.
 

مستهدفات الصادرات
 

وفيما يتعلق بخطة نمو الصادرات، أوضح الصياد أن صادرات القطاع بلغت نحو 6.5 مليار دولار بنهاية عام 2025، ويستهدف المجلس تحقيق نمو بنسبة 15% خلال عام 2026 لتصل إلى نحو 7.5 مليار دولار، لافتًا إلى أن صادرات شهر أبريل 2026 سجلت ضعف صادرات الشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفعت صادرات أول أربعة أشهر من العام الجاري بنحو 20% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وأكد أن هذه المؤشرات تتوافق مع استراتيجية المجلس الهادفة إلى رفع صادرات الصناعات الهندسية إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2030.
 

أسواق جديدة
 

وكشف الصياد أن المجلس يعتزم خلال السنوات الثلاث المقبلة التوسع بقوة في أسواق أمريكا اللاتينية، مستفيدًا من قرب التفعيل الكامل لاتفاقية الميركوسور، موضحًا أنه سيتم تنظيم بعثات استكشافية لدراسة احتياجات تلك الأسواق والتعرف على المواصفات الفنية وآليات التسعير، تمهيدًا لتعزيز تواجد المنتجات المصرية بها.
وأشار إلى أن الأحداث الجيوسياسية والحرب التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية أثرت على حركة الصادرات، خاصة خلال شهر مارس الماضي نتيجة تعطل بعض الأسواق الخليجية، إلا أن القطاع نجح في استعادة معدلات النمو خلال شهر أبريل.
 

معرض متخصص
 

وأضاف أن المجلس يستعد لتنظيم أول معرض متخصص في مصر لمكونات السيارات والآلات والمعدات خلال شهر سبتمبر المقبل، في خطوة تستهدف دعم الشركات المصرية العاملة بهذه القطاعات وفتح أسواق تصديرية جديدة.
 

بعثة إلى سوريا
 

وفي سياق متصل، أعلن الصياد أن المجلس يدرس تنظيم بعثة تجارية إلى السوق السورية بنهاية العام الجاري، حال الانتهاء من جميع الموافقات والإجراءات اللازمة، بهدف استكشاف الفرص التجارية المتاحة ودعم تواجد المنتجات المصرية في السوق السورية.

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