أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق

ارتفعت أسعار الفراخ اليوم الإثنين 6 يوليو 2026 ووصلت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة إلى 65 جنيها بالمزرعة بعدما كان إلى 62 جنيها أمس، وتصل للمستهلك بسعر 78جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

استقرت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 40 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 55 جنيها.

كما وصل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء 77 جنيها وتصل للمستهلك 87 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 105 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 120جنيهًا.

سعر كيلو البانيه



كما استقر سعر كيلو البانيه وسجل إلى 160و 180جنيها في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 70لـ 90 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض



وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 70 جملة لتصل للمستهلك بسعر 100جنيه .

كما استقر سعر كرتونة البيض الأبيض 70 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 90 جنيهًا.

كما سجلت سعر كرتونة البيض البلدي من 100 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 110 جنيها.





