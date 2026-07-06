قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر طبية: شهيدان و15 مصابا في قصف إسرائيلي استهدف مركبة بمواصي خان يونس
تحرك برلماني لوضع خطة وطنية لمواجهة انتشار الثعابين السامة
هل يجوز للزوجة إعطاء أهلها من مال تبرعات الزوج دون علمه ؟ الإفتاء تجيب
مؤسسة التأمين الإسرائيلية: المُهاجرون الجدد يغادرون إسرائيل بـ"أرقام قياسية"
أجيري يعلن استقالته من تدريب المكسيك ..وماركيز مديرا فنيا
موعد مباراة البرتغال ضد إسبانيا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
سعر الدولار اليوم الأثنين 6 يوليو في البنوك.. الأخضر بكام؟
متحدث الأوقاف: "دولة التلاوة 2" يثبت حرص الدولة على اكتشاف المواهب القرآنية
شاهد | أهداف مباراة النرويج والبرازيل .. والسيليساو خارج كأس العالم
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين
نيمار يعلن اعتزاله اللعب دوليا بعد وداع السيليساو للمونديال
الرئيس السيسي يبعت برقيات تهنئة إلى رؤساء أمريكا وبوروندي والرأس الأخضر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

صدمة لعشاقها.. BMW تلغي ميزة هامة في X5 للأبد

مواصفات BMW X5 2026
مواصفات BMW X5 2026
عزة عاطف

تحمل بعض الطرازات الأيقونية ميزات فريدة تلتصق بهويتها طوال رحلتها التاريخية في الأسواق؛ مثل المحرك الخلفي في سيارات بورشه 911، أو المصابيح الخلفية الرأسية في هوندا CR-V، وكذلك الباب الخلفي المقسم في سيارات رينج روفر. 

ويبدو غياب هذه الميزات في أي جيل جديد بمثابة جريمة استثمارية وهندسية تفقد السيارة جزءًا رئيسيًا من شخصيتها الفريدة التي ارتبط بها العملاء في صالات العرض.

وهذا ما حدث تمامًا مع الجيل الجديد كليًا من سيارة بي إم دبليو X5، والمعروف داخليًا في الشركة باسم الكود الهيكلي (G65). 

ورغم أن إعادة التصميم الجذري لهذا الطراز أثارت انقسامًا تكتيكيًا واضحًا في الآراء بين الخبراء والمستهلكين، إلا أن واحدة من أكبر المخاوف والمفاجآت غير السارة قد تم تأكيدها فوريًا خلف الكواليس، وهي اختفاء ميزة الباب الخلفي المقسم (Split Tailgate) نهائيًا.

نهاية حقبة الباب الخلفي المقسم في طراز BMW X5 لعام 2026 الحالي

كان الباب الخلفي المقسم بمثابة علامة فارقة وهوية مميزة لسيارة BMW X5 لفترات طويلة، حيث يمنح الملاك مرونة لوجستية هائلة عند تحميل الأمتعة أو استخدام الجزء السفلي كمنصة مريحة للجلوس في الرحلات. 

وجاء قرار الصانع البافاري بتفكيك هذا التصميم واستبداله بباب تقليدي قطعة واحدة، ليثير حالة من الحزن الجاف لدى عشاق السيارات الفاخرة الذين اعتبروا هذه الخطوة التشغيلية تراجعًا عن تلبية رغبات المستخدمين ماديًا.

وتسعى BMW من خلال هذا التحول الهيكلي لعام 2026 الحالي إلى تبسيط خطوط التصميم الخلفية وتحسين الديناميكية الهوائية برمجيًا وميكانيكيًا، بالإضافة إلى تقليل كلفة التصنيع المعقدة للأجزاء المتحركة؛ إلا أن هذه التبريرات الهندسية قد لا تكون كافية لإقناع شريحة واسعة من المشترين الذين يرون في هذه الميزة المفقودة سببًا رئيسيًا لتفضيل X5 على المنافسين في صالات المبيعات.

مواصفات BMW X5 2026

التبعات الاستثمارية والمبيعاتية لإعادة التصميم الجذري بنهاية عام 2026

يضع هذا القرار الجريء سيارة بي إم دبليو (G65) تحت مجهر التقييم النقدي والمادي في الأسواق العالمية؛ حيث يرى خبراء مبيعات السيارات أن التخلي عن السمات الأيقونية قد يؤثر سلبًا على لغات الولاء للعلامة التجارية، ويمنح سيارات منافسة مثل رينج روفر أفضلية تسويقية واضحة في جذب العائلات ومحبي الرحلات الذين يفضلون التصاميم اللوجستية المرنة.

ومع انطلاق الجيل الجديد بنهاية عام 2026 الحالي، ستبقى مبيعات السيارة في التوكيلات هي الحكم النهائي على نجاح هذه الإستراتيجية الجافة؛ فإما أن يتقبل الجمهور المظهر العصري الموحد للباب الخلفي فوريًا، أو تضطر الشركة الألمانية لمراجعة خططها الهندسية مستقبلاً لإعادة الميزة التي شكلت جزءًا لا يتجزأ من نجاح الطراز لسنوات طويلة.

مواصفات BMW X5 2026 عيوب بي إم دبليو G65 أسعار سيارات BMW BMW X5

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد قرار رئيس الوزراء بشأن تسعير الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم

البرازيل

الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا رسميا بعد توديع كأس العالم أمام النرويج

الحماية الاجتماعية

الرئيس السيسي يصدق على زيادات جديدة وعلاوات للموظفين.. التفاصيل وموعد الصرف

الكهرباء

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء ترسل رسائل نصية والتحويل يبدأ فورًا

موجة حر

الصيف الحقيقي بدأ.. موجة حر غير مسبوقة وتحذيرات عاجلة

الذهب

بعد التراجع الأخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يوليو 2026

الدواجن والبيض

كيلو البانيه بكام؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

إكسترا نيوز

طرح 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار.. موعد التقديم والشروط

ترشيحاتنا

وفد من أوقاف المنيا يطمئن على أشقائنا بكنيسة الملاك ميخائيل بحلوة عقب الحريق

وفد من أوقاف المنيا للاطمئنان على كنيسة الملاك ميخائيل بحلوة عقب حريق

دار الإفتاء

حديث: شاوِروهن وخالفوهن صحيح أم ضعيف؟.. الموقف الشرعي

بر الوالدين

ما صحة حديث الجنة تحت أقدام الأمهات؟.. دار الإفتاء تجيب

بالصور

صدمة لعشاقها.. BMW تلغي ميزة هامة في X5 للأبد

مواصفات BMW X5 2026
مواصفات BMW X5 2026
مواصفات BMW X5 2026

جيلي تطلق أول سيارة SUV خارقة بقوة 1113 حصانا.. تتحدى لاند كروزر

جيلي
جيلي
جيلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون.. حين تصبح التكنولوجيا ركيزة للأمن القومي في الجمهورية الجديدة

المزيد