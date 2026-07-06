صدمة لعشاقها.. BMW تلغي ميزة هامة في X5 للأبد

تحمل بعض الطرازات الأيقونية ميزات فريدة تلتصق بهويتها طوال رحلتها التاريخية في الأسواق؛ مثل المحرك الخلفي في سيارات بورشه 911، أو المصابيح الخلفية الرأسية في هوندا CR-V، وكذلك الباب الخلفي المقسم في سيارات رينج روفر.

ويبدو غياب هذه الميزات في أي جيل جديد بمثابة جريمة استثمارية وهندسية تفقد السيارة جزءًا رئيسيًا من شخصيتها الفريدة التي ارتبط بها العملاء في صالات العرض.

وهذا ما حدث تمامًا مع الجيل الجديد كليًا من سيارة بي إم دبليو X5، والمعروف داخليًا في الشركة باسم الكود الهيكلي (G65).

ورغم أن إعادة التصميم الجذري لهذا الطراز أثارت انقسامًا تكتيكيًا واضحًا في الآراء بين الخبراء والمستهلكين، إلا أن واحدة من أكبر المخاوف والمفاجآت غير السارة قد تم تأكيدها فوريًا خلف الكواليس، وهي اختفاء ميزة الباب الخلفي المقسم (Split Tailgate) نهائيًا.

نهاية حقبة الباب الخلفي المقسم في طراز BMW X5 لعام 2026 الحالي

كان الباب الخلفي المقسم بمثابة علامة فارقة وهوية مميزة لسيارة BMW X5 لفترات طويلة، حيث يمنح الملاك مرونة لوجستية هائلة عند تحميل الأمتعة أو استخدام الجزء السفلي كمنصة مريحة للجلوس في الرحلات.

وجاء قرار الصانع البافاري بتفكيك هذا التصميم واستبداله بباب تقليدي قطعة واحدة، ليثير حالة من الحزن الجاف لدى عشاق السيارات الفاخرة الذين اعتبروا هذه الخطوة التشغيلية تراجعًا عن تلبية رغبات المستخدمين ماديًا.

وتسعى BMW من خلال هذا التحول الهيكلي لعام 2026 الحالي إلى تبسيط خطوط التصميم الخلفية وتحسين الديناميكية الهوائية برمجيًا وميكانيكيًا، بالإضافة إلى تقليل كلفة التصنيع المعقدة للأجزاء المتحركة؛ إلا أن هذه التبريرات الهندسية قد لا تكون كافية لإقناع شريحة واسعة من المشترين الذين يرون في هذه الميزة المفقودة سببًا رئيسيًا لتفضيل X5 على المنافسين في صالات المبيعات.

مواصفات BMW X5 2026

التبعات الاستثمارية والمبيعاتية لإعادة التصميم الجذري بنهاية عام 2026

يضع هذا القرار الجريء سيارة بي إم دبليو (G65) تحت مجهر التقييم النقدي والمادي في الأسواق العالمية؛ حيث يرى خبراء مبيعات السيارات أن التخلي عن السمات الأيقونية قد يؤثر سلبًا على لغات الولاء للعلامة التجارية، ويمنح سيارات منافسة مثل رينج روفر أفضلية تسويقية واضحة في جذب العائلات ومحبي الرحلات الذين يفضلون التصاميم اللوجستية المرنة.

ومع انطلاق الجيل الجديد بنهاية عام 2026 الحالي، ستبقى مبيعات السيارة في التوكيلات هي الحكم النهائي على نجاح هذه الإستراتيجية الجافة؛ فإما أن يتقبل الجمهور المظهر العصري الموحد للباب الخلفي فوريًا، أو تضطر الشركة الألمانية لمراجعة خططها الهندسية مستقبلاً لإعادة الميزة التي شكلت جزءًا لا يتجزأ من نجاح الطراز لسنوات طويلة.