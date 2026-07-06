مقاومة الجدار والاستيطان: المستوطنون نفذوا 3488 اعتداءً أسفر عن استشهاد 17 فلسطينيا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قال إن هناك 11074 اعتداء نفذها الاحتلال والمستوطنون ضد الفلسطينيين في النصف الأول من العام.



وأضاف هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن المستوطنون نفذوا 3488 اعتداء أسفرت عن استشهاد 17 فلسطينيا، والمستوطنون أقاموا 42 بؤرة استيطانية جديدة خلال 6 أشهر.



وتابع أن هناك 341 عملية هدم طالت 740 منشأة فلسطينية خلال النصف الأول من 2026، وأن سلطات الاحتـ ـلال صادرت أكثر من 4379 دونما من أراضي الفلسطينيين.



وأوضح أن هناك 113 مخططا استيطانيا و34 مستوطنة جديدة أقرتها سلطات الاحتـ ـلال خلال النصف الأول من العام.



