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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رغم الحرب والظروف القاسية.. إعلان أسماء أوائل الثانوية الأزهرية في فلسطين

الأولى على الثانوية الأزهرية
الأولى على الثانوية الأزهرية
محمد شحتة

عقدت إدارة المعاهد الأزهرية في فلسطين اليوم الأحد الموافق  5/7/2026م مؤتمراً صحفياً لإعلان نتائج امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية لطلبة معاهد فلسطين في مقر الإدارة العامة بمدينة غزة.

وحضر المؤتمر السيد معين أبوالحصين المدير التنفيذي للجنة المصرية في قطاع غزة والدكتور محمد شبير نائب رئيس جامعة الأزهر للشئون الإدارة والمالية والدكتور بلال أبوجلمبو عميد شئون الطلبة في الجامعة، وعدد من أولياء الأمور والطلبة الأوائل.

وجاء في كلمته :" يسعدنا أن نعلن نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية في فلسطين للعام الدراسي 2025-2026، في مناسبة تربوية ووطنية تجسد إصرار أبنائنا طلبة المعاهد الازهرية في فلسطين على التميز، وتمسكهم برسالة العلم رغم ما أحاط بهم من تحديات بفعل حرب الإبادة الجماعية التي طالت البشر والحجر والشجر.

وتابع: ويزداد هذا الإنجاز قيمةً وأهميةً لأنه تحقق في ظل مسيرة تعليمية وجاهية متكاملة، حيث انتظمت الدراسة وجاهياً في المعاهد الأزهرية طوال العام الدراسي، وأُجريت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية وجاهيًا وفق ضوابط دقيقة بالتنسيق الكامل مع مشيخة الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية ، بما يعزز مبادئ النزاهة الأكاديمية ويحفظ للشهادة الأزهرية هيبتها ومكانتها العلمية.

وتقدم بعظيم الشكر والامتنان إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، رئيسًا وحكومةً وشعبًا وجيشاً وأزهرًا ذلك البلد الذي ظل عبر التاريخ سندًا لفلسطين، وحاضنًا لقضيتها العادلة، وبأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى مشيخة الأزهر الشريف، قبلة العلم ومنارة العلماء، وعلى رأسها فضيلة مولانا الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الذي لم يدخر جهدًا في رعاية أبنائنا واحتضان مسيرتهم التعليمية، وإلى فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني وكيل الأزهر والذي يجهد نفسه بمتابعته الحثيثة للمعاهد الأزهرية في فلسطين.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية

وأضاف قائلا: إن ما نحتفي به اليوم ليس مجرد نتائج دراسية، بل هو انتصارٌ للعلم والإرادة، وتجديدٌ للعهد بأن تبقى المعاهد الأزهرية منارةً للتميز وصناعةِ الأجيال.
وكانت نسبة النجاح العامة للفرعين ٨٤.٠٥% .للفرع العلمي ٨٢.٧٨% والأدبي ٩٣.٠٦%.
وبدأ الإعلان بأسماء الطلبة العشرة الأوائل في القسم العلمي وهم: 
1 المرتبة الأولى/ ينال عماد عز الدين كاتبه بمجموع(641) ومعدل(98.62%).
2 المرتبة الثانية/ باسل محمد ابراهيم القريناوي بمجموع(640) ومعدل (98.46%).
3 المرتبة الثالثة/ جهاد عصام ياسر خضير بمجموع(634) ومعدل (97.54%).
4 المرتبة الرابعة/مسك جهاد محمد ابو الريش بمجموع (630) ومعدل(96.92%).
5 المرتبة الخامسة/ صبحي إياد صبحي المقيد بمجموع(629) ومعدل(96.77%)
6 المرتبة السادسة/ محمد اسامه جهاد خلة بمجموع (628) ومعدل (96.62%).
7 المرتبة السادسة مكرر/ فاطمه فراس محمد نهاد مكي بمجموع (628) ومعدل(96.62%).
8 المرتبة الثامنة/ وجيه محمود خالد مهنا بمجموع(627) ومعدل (96.46%).
9 المرتبة الثامنة مكرر/ سارة نصر سليم ابوكميل بمجموع (627) ومعدل(96.46%).
10 المرتبة الثامنة مكرر/ نور احمد فتحي كساب بمجموع (627) ومعدل(96.46%).
تلاهم أوائل طلبة القسم الأدبي وهم:
1 المرتبة الأولى/ رنا محمود محمد قلجة بمجموع (569) معدل (96.44%).
2 المرتبة الثانية/ منى عدنان محمد الزعانين بمجموع (565) معدل(95.76%).
3 المرتبة الثالثة/ مي منير حمتو الغرة بمجموع (561)  معدل (95.08%).
4 المرتبة الرابعة/ ملك محمد حمدان الغرة بمجموع (559) معدل(94.75%).
5 المرتبة الخامسة/ رغد طارق أمين مكي بمجموع(556) معدل (94.24%).
6 المرتبة السادسة/ ميسر محمد ناصر دغمش بمجموع (546) معدل(92.54%).
7 المرتبة السابعة /أمل محمد حسين الكحلوت بمجموع (541) معدل(91.69%)
8 المرتبة الثامنة/ ربا المعتصم بالله حلمي الكحلوت بمجموع (531) ومعدل (90.00%)
9 المرتبة التاسعة/ هديل أسد سعيد العلول بمجموع (529) ومعدل(89.66%)
10 المرتبة العاشرة / رهف اكرم رمضان قويدر بمجموع(527) ومعدل(89.32%).

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