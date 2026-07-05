عودة «بالوجون» مهاجم منتخب الولايات المتحدة للمشاركة أمام بلجيكا

أوقفت لجنة الانضباط في الفيفا، البطاقة الحمراء التي تلقاها مهاجم الولايات المتحدة الأمريكية “فولارين بالوجون” خلال فوزهم على البوسنة والهرسك في دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026.

وأصدرت لجنة الانضباط التابعة للفيفا، بيانًا، اليوم الأحد، بشأن وضع المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون، البالغ من العمر 25 عامًا، والمولود في نيويورك، والذي سجل 3 أهداف مع منتخب الولايات المتحدة في هذه النهائيات العالمية.

وبموجب المادة 27 من لوائح لجنة الانضباط، تم تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف التلقائي للاعب الأمريكي فولارين بالوجون لمدة عام واحد.

وكان بالوغون قد طُرد بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 64 من مباراة دور الـ32 التي فاز فيها المنتخب الأمريكي على البوسنة والهرسك، بنتيجة 2-0.

ويسعى المنتخب الأمريكي إلى بلوغ ربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى منذ مونديال كوريا واليابان 2002.

وكان آخر لقاء جمعه ببلجيكا في هذه البطولة العالمية مباراةً تاريخية في دور الـ16 من مونديال البرازيل 2014، والتي فاز فيها المنتخب البلجيكي 2-1 في الوقت الإضافي، على الرغم من تألق حارس المرمى الأمريكي تيم هوارد الذي تصدى لـ 16 تسديدة، وهو رقم قياسي.