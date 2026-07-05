الشيخ أحمد تميم المراغي: شعرت بفخر استثنائي خلال تلاوة القرآن في افتتاح الأوكتاجون

أكد الشيخ أحمد تميم المراغي، القارئ بإذاعة القرآن الكريم، أن مشاركته بتلاوة آيات من القرآن الكريم خلال افتتاح الأوكتاجون المصري كانت من أبرز المحطات في مسيرته، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يحمل قيمة وطنية كبيرة ويبعث على الفخر لكل مصري.

الشيخ أحمد تميم المراغي يشارك في افتتاح بآيات من القرآن الكريم

وقال الشيخ أحمد تميم المراغي، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»، إن افتتاح الأوكتاجون "حدث عظيم بالفعل، وحديث غير عادي، في العالم كله، وليس بغريب على مصر، وليس بكثير على مصر، فمصر تستحق أكثر من ذلك؛ لأنها عظيمة وقديمة، ومذكورة في كتاب الله تعالى، في القرآن الكريم، وفي أكثر من موضع بالتصريح، وفي أكثر من 50 موضعًا بالتلميح، فهي تستحق أكثر من ذلك، وهي دولة ذات سيادة وذات قيادة، ويستحق لكل مصري أن يفخر بوطنه، وأن يسعد بأن له وطنًا، وله درع وسيف يحميه بعد الله سبحانه وتعالى".

وأضاف: "فالله كتب لمصرنا الغالية الأمن والأمان، كما ورد في قوله تعالى: ﴿ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ﴾، ولم يكتب ذلك إلا للمسجد الحرام حينما قال: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ﴾، فلم يُذكر الأمن في الحياة الدنيا إلا لهذين الموضعين: مصر والبيت الحرام، ومصر عظيمة برجالها في كل زمان ومكان، وهي قديمة بقدم المولى عز وجل، وستبقى إلى يوم الدين في خير وأمن وأمان، إن شاء الله".

وعن شعوره خلال تلاوة القرآن الكريم في افتتاح الأوكتاجون، قال المراغي: "تلوت القرآن أمام سيادة الرئيس وأمام المسؤولين عن الوطن في كثير من المرات، ولكن هذه المرة لها طابع خاص، ولها رونق خاص، ولها عبير خاص وعبق خاص، حيث إن الحدث عظيم أيضًا، فالأوكتاجون مبنى عظيم، فيه القيادة الاستراتيجية لقواتنا المسلحة الباسلة، وفيه -إن شاء الله- الأمن والأمان لوطننا الغالي مصر، فكنت فخورًا بهذه القراءة أكثر مما كنت من ذي قبل".

واختتم تصريحاته بالدعاء لمصر، قائلًا: "أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الأمن والأمان، وأن يحفظ قادتها، وأن ينصر جيشها، ويحفظ أمنها، ويحفظ استقرارها، إنه ولي ذلك والقادر عليه".