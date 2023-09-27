بحضور الرئيس السيسي.. الشيخ أحمد تميم المراغي يفتتح احتفال المولد النبوي بالقرآن الكريم

افتتح الشيخ أحمد تميم المراغي ، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، احتفال الأوقاف بالمولد النبوي، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقاعة المنارة بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.

ويحضر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والوزراء وكبار رجال الدولة، وشخصيات حكومية وسياسية وإعلامية ودينية.

ويكرم الرئيس السيسي خلال الاحتفال، بعض علماء الدين من داخل مصر وخارجها، لجهودهم في المجال الدعوي ونشر الوسطية وتصحيح المفاهيم وجهودهم في إثراء المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم.

ويوجه الرئيس كلمة للأمة بهذه المناسبة، تسبقها كلمتان لوزير الأوقاف، وشيخ الأزهر.

جاء ذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة.