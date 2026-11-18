كشف المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، تفاصيل تطبيق الحد الأدنى الجديد لأجور العاملين بالقطاع الخاص، والمقرر زيادته إلى 8500 جنيه شهريًا اعتبارًا من الأول من يناير 2027، موضحًا أن المبلغ يشمل الراتب إلى جانب الانتقالات والوجبات وغيرها من المزايا التي يحصل عليها العامل.

استثناءات للشركات العاملة بالقطاع الخاص

وأكد السقطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة MBC مصر، أنه لا توجد أي استثناءات للشركات العاملة بالقطاع الخاص من الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره المجلس القومي للأجور.

وشدد عضو المجلس على أن القرار يسري على الشركات دون استثناءات، بما يضمن الالتزام بالحد الأدنى المقرر لأجور العاملين اعتبارًا من الموعد المحدد للتطبيق.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اجتماع المجلس القومي للأجور، الذي وافق على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، بدءًا من أول يناير 2027.

تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية

كما وافق المجلس على تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل قيمتها عن 350 جنيهًا.