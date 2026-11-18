يترقب أصحاب المعاشات والمقبلون على التقاعد موعد تطبيق الحد الأدنى الجديد للمعاشات، بعدما أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 2080 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من يناير 2027، بدلًا من 1755 جنيهًا حاليًا، بزيادة قدرها 325 جنيهًا.

وأثار القرار تساؤلات عديدة بين المواطنين حول قيمة المعاشات بعد تطبيق الزيادة الجديدة، والفئات المستفيدة منها، وما إذا كانت ستشمل جميع أصحاب المعاشات الحاليين أم تقتصر على المحالين للتقاعد بداية من العام المقبل.

كم تبلغ قيمة الحد الأدنى للمعاش في يناير 2027؟

وفقًا لما أعلنه اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يصل الحد الأدنى للمعاش إلى 2080 جنيهًا شهريًا بداية من يناير 2027، مقارنة بـ1755 جنيهًا، بزيادة تبلغ 325 جنيهًا.

وأوضح أن عدد المواطنين الذين يحصلون على الحد الأدنى للمعاش يبلغ نحو 380 ألف مواطن، من إجمالي أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم، البالغ عددهم نحو 11.5 مليون مواطن.

هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على 2080 جنيهًا؟

لا تعني زيادة الحد الأدنى للمعاشات رفع معاش جميع المواطنين إلى 2080 جنيهًا، إذ يرتبط القرار بالمعاشات الجديدة التي تتم تسويتها اعتبارًا من يناير 2027، وفقًا للضوابط التأمينية.

وبالتالي، فإن أصحاب المعاشات الحاليين الذين يحصلون على مبالغ أقل من 2080 جنيهًا لن ترتفع معاشاتهم تلقائيًا إلى هذا الحد لمجرد صدور القرار، وإنما يخضعون لقواعد الزيادة السنوية المقررة للمعاشات القائمة.

من هم المستفيدون من الحد الأدنى الجديد للمعاش؟

بحسب تصريحات رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تشمل الفئات المستفيدة الحالات التي استوفت الحد الأدنى لمدة الاشتراك التأميني، والمحدد بـ15 عامًا، مع سداد الاشتراكات وفقًا للحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.

وأشار إلى أن قيمة المعاش لا تتحدد بالحد الأدنى وحده، وإنما ترتبط بعدة عوامل، أبرزها:

مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.

قيمة الأجر التأميني الذي سدد المواطن اشتراكاته على أساسه.

إجمالي الاشتراكات التأمينية خلال سنوات العمل.

القواعد القانونية المنظمة لتسوية المعاش.

كيف تعرف قيمة معاشك بعد الزيادة الجديدة؟

لا يمكن تحديد قيمة المعاش لكل مواطن من خلال رقم موحد، لأن الحساب يختلف من حالة لأخرى وفقًا للبيانات التأمينية.

ولمعرفة قيمة المعاش المستحق، يجب مراجعة مدد الاشتراك التأميني والأجور المسجلة لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مع مراعاة تاريخ الخروج على المعاش والقواعد المطبقة وقتها.

ويمكن الاستعلام عن البيانات التأمينية من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وبذلك، فإن قرار رفع الحد الأدنى إلى 2080 جنيهًا يستهدف تحسين قيمة المعاشات الجديدة، ولا يعني إقرار زيادة عامة بقيمة 325 جنيهًا لجميع أصحاب المعاشات.