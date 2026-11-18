كشفت والدة المطرب عمر كمال عن كواليس رحلة نجلها نحو الشهرة والنجاح، مؤكدة أنه واجه تحديات وصعوبات كبيرة وحارب من أجل تحقيق حلمه، رغم عدم موافقتها في البداية على دخوله مجال الفن، مشيرة إلى أنها كانت تخشى عليه من أن تسرق الشهرة والأضواء عمره.

والدة عمر كمال: رفضت دخوله الفن في البداية وكنت خايفة عليه

وقالت والدة المطرب عمر كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل»، المذاع على قناة «صدى البلد 2»: «عمر حارب وكان بينحت في الصخر عشان يوصل للي هو فيه، وده بمجهوده، وأنا أصلًا مكنتش راضية عن مشواره ده، بس هو وقف قصاد كل التحديات عشان يوصل للي هو فيه».

وأضافت أنها كانت تشعر بالقلق على نجلها بسبب الأعباء والمسؤوليات التي تحملها بعد وفاة والده، قائلة: «لما والده توفى، كان فيه التزامات، والفن كان عايز فلوس، وكنت قلقانة عليه إن الفن يسرق عمره».

وتابعت: «دلوقتي شايفاه مشهور، وأي حد يعرف إني أمه يرحب بيا، عرفت إنه ليه مكانة، نفسي أطمن عليه؛ لأنه طيب أوي وخير جدًا، وربنا يبارك فيه، ونفسي أطمن عليه وأشوف عيالي».