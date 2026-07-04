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رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

اتعملت على 9000 شخص.. دراسة جديدة تكشف طريقة سهلة للتخلص من التدخين

التدخين
التدخين
اسماء محمد

كشفت دراسة جديدة أن ممارسة النشاط البدني بانتظام تساعد في الإقلاع عن السجائر وتقليل الرغبة الشديدة في التدخين.

 أجري باحثون من جامعة أديلايد الأسترالية مراجعة لنتائج 59 دراسة تتناول تأثير  الرياضة على إدمان التدخين.

أجريت الدراسة على أكثر من 9000 شخص ورصدوا تأثير كل من التمارين الرياضية الفردية وبرامج التمارين الرياضية طويلة الأمد على الآتى: الإقلاع عن التدخين وعلى شدة الرغبة بتدخين السجائر و أعراض الانسحاب بعد ترك التدخين.

ووجدوا أن الأشخاص الذين يمارسون النشاط البدني بانتظام كانت لديهم نسب الإقلاع الكامل عن التدخين أعلى بنسبة 15%، واحتمالية الامتناع لمدة سبعة أيام متتالية على الأقل أعلى من غيرهم بنسبة 21%.

خفض المشاركون الذين يمارسون الرياضة معدل التدخين اليومي بمقدار سيجارتين، حتى أن جلسة تمرين واحدة في الحد من الرغبة الشديدة في التدخين لمدة 30 دقيقة تقريبا بعد انتهائها.

ووفقا للباحثين لا ينبغي أن تحل التمارين البدنية محل الأساليب المثبتة للإقلاع عن التدخين كالعلاج الدوائي والاستشارات المتخصصة، غير أنها يمكن أن تشكل إضافة بسيطة ومتاحة تساعد في تجاوز أصعب اللحظات خلال محاولات الإقلاع عن التدخين.

ويعد التدخين من أخطر الأسباب التي تؤدي لزيادة الإصابة بسرطان الرئة والفم وأمراض القلب والشرايين هذا بجانب مخاطره على صحة الدماغ والجهاز العصبي بشكل عام.

التدخين دراسة الإقلاع عن التدخين الرياضة إدمان التدخين

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