الدرندلي: رسالة الرئيس السيسي وتهنئته بتزود الثقة وتخلي المسؤولية أعلى عند لاعبي المنتخب

هنأ خالد الدرندلي، رئيس بعثة المنتخب الوطني في كأس العالم، الشعب المصري والعالم العربي على فوز مصر على أستراليا والتأهل للدور الـ16 من بطولة كأس العالم.

وقال خالد الدرندلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن المنتخب بينتقل من ولاية إلى أخرى وفقًا لنظام تم إعداده مسبقًا، معقبًا: «كل فندق نقعد فيه لمباراة، وإحنا وماشيين، الاستاد اللي في الفندق بيعملوا لينا حفلة وإحنا ماشيين، عاوز أقولكم في مواطنين أجانب وأمريكان سافروا من ولايات تانية وروحوا مدينة دالاس علشان يشجعوا المنتخب الوطني».

وأكمل: «هنتحرك اليوم الساعة 12:30 بتوقيت أمريكا لمدينة أتالانتا استعدادًا لمباراة الأرجنتين في الدور الـ16 يوم التلات الجاي، كمان رسالة الرئيس السيسي وتهنئته لينا بتزود الثقة وتخلي المسؤولية أعلى عند اللاعبين».

واستطرد: «لاعيبتنا مش عندهم رهبة من منتخب الأرجنتين، هنقدم مباراة تليق بينا، الرأس الأخضر مش أحسن مننا، محمد صلاح قائد الفريق برا الملعب وجواه، ومحبوب من الكل هنا، وهو سليم ومفيش أي حاجة، ليه مكانة بين زملائه وكلهم بيحبوه، وكلامه ليهم بمثابة نصيحة وبيتقبلوا الكلام».

وأشار الدرندلي إلى أنه تلقى تهنئة من عدد كبير من الأشقاء في العالم العربي كله، «إحنا لينا ظهر في كل حتة»، وإن شاء الله نرجع وإحنا عاملين إنجاز.

