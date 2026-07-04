راعي رسمي جديد وإطلاق المنصة الرقمية في الزمالك| تفاصيل

كشفت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك عن استعداد مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب لتوقيع عقد رعاية ضخم مع راعٍ استراتيجي جديد.

وذكرت المصادر أن الراعي الجديد لنادي الزمالك ينضم إلى الحزب الرعائي للمؤسسة الرياضية.

أفادت المصادر أن تلك الخطوة تأتي بالتزامن مع الإطلاق الرسمي للتطبيق الإلكتروني الجديد للنادي، والذي يهدف إلى تقديم تجربة رقمية استثنائية وجماهيرية غير مسبوقة.



أشارت المصادر إلى أن عقد الرعاية الجديد لنادي الزمالك تم وصفها بأنها الأضخم في العصر الحديث للنادي.

لفتت المصادر إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك يستعد في قادم الساعات لتفجير مفاجأة من العيار الثقيل لـ جماهير القلعة البيضاء، تشمل توقيع عقد رعاية تاريخي وإطلاق المنصة الرقمية الرسمية للنادي.

أوضحت أن ذلك يهدف هذا التعاون إلى تقديم تجربة رقمية عالمية لجماهير القلعة البيضاء، تتيح لهم متابعة كواليس الفريق الحصرية وحجز التذاكر وشراء المنتجات الرسمية بكل سهولة.

ونوهت إلى أن تلك الخطوة تأتي كخطوة استراتيجية لدعم التحول الرقمي للنادي وتوفير عوائد مالية ضخمة تضمن استقرار مدرسة الفن والهندسة وتطوير خدماتها الجماهيرية.

واختتمت المصادر: تسعى هذه الاتفاقية الاستثمارية إلى تخفيف الأعباء المالية وفتح آفاق تمويلية مستدامة من خلال المزايا والخدمات الحصرية التي سيقدمها التطبيق للجماهير. ويؤكد النادي أن هذا التعاقد يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة رياضية قوية قادرة على تلبية طموحات جماهيرنا الوفية وإعادتنا لمنصات التتويج.