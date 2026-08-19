تريزيجيه أفضل لاعب في الدوري المصري 2025-2026 بحفل «ذا بيست»

حصد محمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي ومنتخب مصر، جائزة أفضل لاعب في الدوري المصري عن موسم 2025-2026، خلال حفل جوائز «The Best 11 Players Awards 2026».

وأقيم الحفل مساء الثلاثاء 18 أغسطس، بتنظيم جمعية اللاعبين المحترفين المصرية برئاسة مجدي عبد الغني، بالتعاون مع شركة 7، لتكريم أفضل العناصر التي قدمت مستويات مميزة خلال الموسم المنقضي.

تريزيجيه يتوج بجائزة الأفضل

وجاء اختيار تريزيجيه كأفضل لاعب في الدوري المصري بعد منافسة قوية على الجائزة، حيث ضمت قائمة المرشحين في خط الهجوم عددًا من أبرز اللاعبين، على رأسهم البرازيلي خوان بيزيرا، وعدي الدباغ، إلى جانب محمود حسن تريزيجيه.

ونجح لاعب الأهلي في حسم الجائزة لصالحه، بعدما قدم مستويات مميزة خلال الموسم، ليضيف جائزة فردية جديدة إلى مسيرته الكروية.

منافسة قوية على جوائز الأفضل

وشهدت جوائز «ذا بيست» منافسة بين عدد كبير من نجوم الدوري المصري، سواء على مستوى الرجال أو السيدات، في ظل حرص القائمين على الحفل على تكريم أبرز العناصر التي تألقت خلال الموسم.

وكانت المنافسة على جائزة أفضل لاعب في خط الوسط قد ضمت عبدالله السعيد، ومهند لاشين، وناصر ماهر، قبل أن تتجه الأنظار إلى نتائج الحفل والإعلان عن الفائزين بمختلف الجوائز.

وتأتي جائزة تريزيجيه لتؤكد حضوره ضمن أبرز نجوم الكرة المصرية خلال الموسم الماضي، بعد ما نجح في ترك بصمة واضحة مع الأهلي، ليحصل على تكريم جديد تقديرًا لما قدمه على مدار الموسم.