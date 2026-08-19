«الغندور»: الزمالك يُكلّف نصر عزام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد «بيزيرا»

قال الإعلامي خالد الغندور إن إدارة نادي الزمالك كلّفت المحامي نصر عزام، باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد البرازيلي خوان بيزيرا، بسبب استمرار غيابه عن الفريق دون الحصول على إذن من النادي، وعدم استجابته لاتصالات مسئولي الزمالك خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح “الغندور” خلال برنامجه ستاد المحور أن الزمالك يستعد لتقديم شكوى رسمية ضد اللاعب إلى اتحاد الكرة، على أن يتم التصعيد إلى أعلى الجهات الرياضية والقانونية حال استمرار موقف اللاعب، خاصة أن النادي يرى أن بيزيرا يتعمد تجاهل تعليمات الإدارة والجهاز الفني.

وشدّد على أن الزمالك لن يقف مكتوف الأيدي أمام غياب اللاعب، وسيتم التعامل مع الملف بشكل قانوني للحفاظ على حقوق النادي كاملة.