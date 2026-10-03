قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استنفار مروري في شوارع سوهاج.. حملات بميدان التربية والتعليم وأخميم
البحر يفتح أبوابه .. عودة الشانشولا وموسم «الباغة» إلى مياه جنوب سيناء
صديق وزير الخارجية.. سجن نائب أمريكي سابق بتهمة خدمة نظام مادورو
أمير هشام يكشف تفاصيل ودية الأهلي أمام مصر المقاصة
أمير هشام: عموتة لديه قناعة كبيرة بالشناوي.. سيظهر كثيرًا في المباريات
أمطار ورياح اليوم.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
هل يجوز الاكتفاء بالاستحمام بدلا من الوضوء؟.. الإفتاء توضح
سعر ومواصفات إكسيد ES 2026 في السوق السعودي
مرتبك خلص بدري؟.. 7 مصاريف صغيرة تأكل فلوسك من غير ما تحس .. كيف تكمل الشهر بدون ديون ؟
عمرو صلاح: جماهير الأهلي والزمالك أبهرت العالم.. ونستضيف 5 فرق لإعداد منتخب مصر
استشهاد 5 ‌فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مبنى سكني بمدينة غزة
مواقيت الصلاة اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 في القاهرة ومدن ومحافظات مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صديق وزير الخارجية.. سجن نائب أمريكي سابق بتهمة خدمة نظام مادورو

النائب الجمهوري السابق ديفيد ريفيرا 
النائب الجمهوري السابق ديفيد ريفيرا 
محمود نوفل

أصدرت محكمة أمريكية، حكما بسجن النائب الجمهوري السابق ديفيد ريفيرا عشر سنوات، بعد إدانته بممارسة ضغوط سرية لصالح حكومة نيكولاس مادورو الفنزويلية.

وصدر الحكم على ريفيرا 61 عاما، عضو الكونجرس السابق عن دائرة ميامي والصديق القديم لوزير الخارجية الأمريكي الحالي ماركو روبيو، على خلفية ممارسته تلك الضغوط خلال فترة الإدارة الأولى للرئيس دونالد ترامب.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية ؛ فقد ظل ريفيرا رهن الاعتقال منذ أن وجدته هيئة المحلفين مذنبا في مايو الماضي بجميع التهم الموجهة إليه، والتي شملت عدم التسجيل كعميل أجنبي، والتآمر لغسل الأموال في إطار عمله لصالح حكومة مادورو.

وفي جلسة النطق بالحكم، وقف ريفيرا متجهم الوجه بينما كالت إليه القاضية ميليسا داميان توبيخا لاذعا، معتبرة ما فعله "خيانة لرسالة حياته". 

وقالت القاضية إن الكثير من أصدقائه كانوا سيحاكمونه بشدة لو كانت الملايين التي تلقاها قادمة من النظام الكوبي بدلا من حلفائه في كاراكاس.

وقالت داميان أيضا : لا أحد يعتبر ذلك مقبولا، ولا أعتقد أن الأمر مختلف هنا. لا جدال في أن هذه الأموال جاءت من نظام مادورو.

وتضمّنت محاكمة ريفيرا، التي استمرت سبعة أسابيع، شهادة أدلى بها وزير الخارجية ماركو روبيو شخصيا، حيث شهد بأنه لم يكن يعلم شيئا عن حملة ممارسة الضغوط تلك، وأنه شعر بـ"الخيانة" من صديق مقرب.

وأبرزت المحاكمة لمحة نادرة عن الدور الذي تلعبه مدينة ميامي كملتقى لحملات النفوذ الأجنبية الرامية إلى تشكيل السياسة الأمريكية تجاه أمريكا اللاتينية.

 كما كشفت سمعة المدينة  التي تجذب المقاتلين ضد المشبوهين بالفساد المستشري بين مجتمع المنفيين الكثيف فيها.

نظام مادورو أمريكا النائب الجمهوري السابق ديفيد ريفيرا وزير الخارجية الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم جمعة.. رجع ساعتك إلى 11:00 بدلا من 12:00

بريطانيا والإمارات

الإمارات تهدد بريطانيا بسبب نادي مانشستر سيتي .. ما أسباب الأزمة؟

راوتر

الراوتر القديم مش خردة.. 5 استخدامات ستدهشك داخل المنزل

التوقيت الشتوي

التوقيت الشتوي 2026.. موعد تغيير الساعة وعقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال

بن غفير

وجبة أسير فلسطيني.. بن غفير يسافر لمدة 3 ساعات إلى سجن كتسيعوت بسبب 8 حبات زيتون

آبي أحمد

إثيوبيا على حافة الانفجار.. أول تصريح من قائد جبهة تيجراي بعد اندلاع الحرب ضد آبي أحمد

محمود الخطيب

رغم إصابة بلعمري.. الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع أحمد فتوح| خاص

القوات الإثيوبية

زلزال عسكري في القرن الأفريقي.. إثيوبيا تستعد لسحب جنودها من الصومال بسبب حرب تيجراي

ترشيحاتنا

Mate 90 RS Ultimate Design

هواوي Mate 90 RS Ultimate Design.. هاتف فاخر بمواصفات خارقة يشعل المنافسة

لكزس LX

أسعار لكزس LX موديل 2026 في السوق السعودي

بي إم دبليو M350 xDrive

شاهد| بي إم دبليو M350 xDrive 2027 الجديدة

بالصور

غيرتي بطارية السيارة وبتفضى بسرعة؟.. العيب ممكن يكون هنا

بتغيري بطارية العربية وبرضه بتفضى؟ العيب ممكن يكون هنا
بتغيري بطارية العربية وبرضه بتفضى؟ العيب ممكن يكون هنا
بتغيري بطارية العربية وبرضه بتفضى؟ العيب ممكن يكون هنا

بتحوشي فلوسك في البيت؟.. 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها .. أفضل طريقة لحفظ النقود بالمنزل

بتحوشي فلوسك في البيت؟ 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها
بتحوشي فلوسك في البيت؟ 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها
بتحوشي فلوسك في البيت؟ 5 أخطاء ممكن تضيع قيمتها

بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بخفقان في القلب أحيانًا؟

بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟
بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟
بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟

قبل ما تشتري عربية مستعملة.. 7 علامات تكشف إنها كانت غارقة

قبل شراء سيارة مستعملة.. 7 علامات خطيرة تكشف إنها كانت غارقة
قبل شراء سيارة مستعملة.. 7 علامات خطيرة تكشف إنها كانت غارقة
قبل شراء سيارة مستعملة.. 7 علامات خطيرة تكشف إنها كانت غارقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد