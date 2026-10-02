ممداني: لو كان الأمر بيدي لانضمت أمريكا للجنائية الدولية ونفذت اعتقال نتنياهو

أكد عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني إنه لو كان الأمر بيده، لانضمت الولايات المتحدة إلى المحكمة الجنائية الدولية ونفذت مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

يأتي ذلك في تصريحات ممداني خلال مقابلة مع أحد مقدمي البودكاست، بعد أن أقر هذا الصيف بأنه لا يملك سلطة لتنفيذ مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة في 2024 بحق نتنياهو بتهم جرائم حرب مزعومة في غزة.

وأشار إلى أن الحكومة الأمريكية يجب أن تنضم إلى المحكمة وتحترم مذكراتها للجميع.

وتضم المحكمة 124 دولة، بينما لا تعترف إسرائيل والولايات المتحدة باختصاصها وليستا عضوين فيها.