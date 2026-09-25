من منبر الأمم المتحدة.. نتنياهو يهاجم زوجة عمدة نيويورك زهران ممداني | تفاصيل

شنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هجومًا على “راما دوجي” زوجة عمدة نيويورك زهران ممداني، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مستشهدًا بعدد من مواقفها وتفاعلاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، في سياق انتقاده لمواقفها ومواقف زوجها تجاه إسرائيل.

وخلال خطابه، اتهم نتنياهو، ممداني، باستضافة صحفي فلسطيني في منزله، زاعمًا أن الصحفي وثّق اعتداءات على إسرائيليين محتجزين، لكنه امتنع لاحقًا عن نشر التسجيلات المصورة التي بحوزته، مبررًا ذلك، وفق رواية نتنياهو، برغبته في حماية الأشخاص الذين نفذوا تلك الاعتداءات.

كما تطرق رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي إلى نشاط راما دوجي على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا أنها تفاعلت مع منشورات اعتبرها مؤيدة لهجوم السابع من أكتوبر 2023، إلى جانب منشور آخر يتضمن موقفًا رافضًا لوجود إسرائيل. وأضاف أن ممداني لم يصدر، بحسب ما قاله، إدانة لهذه المواقف.

وأثار تناول نتنياهو لزوجة عمدة نيويورك وزوجها خلال خطاب رسمي أمام الأمم المتحدة، نقاشًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ ركز جانب من التفاعل على استخدام منشورات وتفاعلات شخصية في خطاب مخصص لمناقشة قضايا دولية وإقليمية.

في المقابل، انشغل آخرون بتفاصيل الاتهامات التي طرحها نتنياهو، ومدى دقة ما أورده بشأن مواقف ممداني وزوجته، وسط استمرار الجدل السياسي والإعلامي بشأن مواقف عمدة نيويورك من الحرب في غزة والسياسات الإسرائيلية.

ويأتي هجوم نتنياهو على ممداني وزوجته؛ في ظل تباين واضح في المواقف السياسية بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتصاعد النقاش داخل الولايات المتحدة حول السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، في وقت يحظى فيه ممداني باهتمام إعلامي واسع بسبب مواقفه المنتقدة للحكومة الإسرائيلية ودعوته إلى تغيير النهج الأمريكي تجاه الصراع.