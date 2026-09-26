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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي : لا نقبل المساس بحقوق لاعبينا.. والتجاوز ضد الشناوي مرفوض

محمد الشناوي
محمد الشناوي
عمرو مصطفى

أصدر النادي الأهلي بياناً رسمياً منذ قليل للتعليق على أزمة تصريحات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في حق محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر ومنتخب بعد خروجه من معسكر سبتمبر الجاري لخوض مباراتي أنجولا وجنوب السودان في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

وجاء نص بيان الأهلي كالتالي :

إعلاءً لمصلحة المنتخب الوطني كما هي عادة النادي الأهلي في كافة المواقف، التي فرضت في أوقات عديدة أن نخوض بطولات كبرى، في مقدمتها بطولة كأس العالم للأندية، دون لاعبينا الدوليين، آثر النادي الصمت حيال التصريحات غير المسئولة للمدير الفني للمنتخب إلى أن ينتهي من مباراتنا مع أنجولا.. وذلك حرصًا على المصلحة العامة التي ضرب بها مدرب المنتخب عرض الحائط، وتجاوز بشكل مرفوض، شكلًا وموضوعًا، في حق أحد لاعبينا. وأي لاعب يمثل النادي، والمساس بقيمته الفنية والأدبية غير مسموح به، فما بالك بكابتن الأهلي ومنتخب مصر «محمد الشناوي»؟! .

كما أن حديث المدير الفني عن قيامه بضم لاعبنا إمام عاشور، قبل كأس الأمم لتجهيزه، هو أمر يجسد عدم المعرفة بحدود المسئولية، وعَكْسُ ما يحدث في العالم كله. ونادينا يقوم دومًا بتجهيز لاعبيه للمنتخبات الوطنية ويعتز بكونه الداعم الأكبر لها.. 

من حق المدير الفني أن يضم أو يستبعد أي لاعب، لكن ليس من حقه التطاول بمثل هذه التصريحات التي تهدم علاقة الاحترام المتبادل بين عناصر المنظومة الكروية. أما بخصوص رأي المدير الفني للمنتخب بأن الأندية المصرية لا تقدم كرة قدم، فهذا تقليل من شأن الأندية والمسابقات الكروية التي ينظمها الاتحاد المصري ورابطة الأندية المحترفة..

 لكن كان لزامًا عليه ألا يتناول فريق الأهلي ضمن رؤيته المحدودة.. ختامًا، فإن النادي وهو يعبر عن استيائه الشديد تجاه هذه التصريحات، لم يغفل أن يُثمِّن ما جاء على لسان رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن قيمة الشناوي، ويترقب موقف اتحاد الكرة حيال هذه التجاوزات التي لا يجب أن تصدر عن المدير الفني للمنتخب.

محمد الشناوي حسام حسن منتخب مصر الأهلي كأس الأمم الإفريقية

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