الرز المطبوخ والبايت في الثلاجة.. متى يبقى يكون خطرا على صحتك؟

الأرز من الأكلات التي تحرص كثير من الأسر على الاحتفاظ ببقاياها في الثلاجة لتناولها في اليوم التالي، لكن هل كل أرز مطبوخ يظل آمنًا بمجرد وضعه في التلاجة؟ الحقيقة أن طريقة التعامل مع الأرز بعد الطهي مهمة جدًا، لأن تركه لفترة طويلة خارج الثلاجة قد يسمح بنمو نوع من البكتيريا التي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي.

وتحذر هيئة الخدمات الصحية البريطانية من أن الأرز غير المطهو قد يحتوي على أبواغ بكتيريا باسيلس سيريوس، وهي أبواغ يمكنها البقاء على قيد الحياة بعد عملية الطهي. وإذا تُرك الأرز المطبوخ في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة، يمكن للبكتيريا أن تنمو وتنتج سمومًا قد تسبب المرض.

إمتى الرز المطبوخ يبقى خطر؟

المشكلة الأساسية ليست في وضع الأرز داخل الثلاجة، وإنما في المدة التي يظل خلالها خارجها بعد الطهي.

وتنصح هيئة الخدمات الصحية البريطانية بتبريد الأرز بسرعة، ويفضل خلال ساعة من الطهي، ثم وضعه في الثلاجة وعدم تركه في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة. كما توصي بتناوله خلال 24 ساعة عند حفظه في الثلاجة.

أما إذا ظل الأرز المطبوخ على طاولة المطبخ لساعات طويلة، خاصة في الجو الدافئ، فلا ينبغي الاعتماد على رائحته أو شكله للحكم على سلامته؛ لأن الطعام قد يحتوي على بكتيريا أو سموم دون وجود تغير واضح في الرائحة أو المظهر.

ليه إعادة تسخين الرز مش كفاية؟

من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن وضع الأرز القديم على النار مرة أخرى يجعله آمنًا مهما كانت طريقة تخزينه.

لكن المشكلة أن بعض السموم التي تنتجها بكتيريا باسيلس سيريوس قد تكون مقاومة للحرارة، وبالتالي فإن إعادة التسخين لا تضمن التخلص منها إذا كان الأرز قد تعرض لسوء التخزين قبل ذلك.

ولهذا فإن طريقة حفظ الأرز بعد الطهي أهم من الاعتماد على التسخين مرة أخرى.

الطريقة الصحيحة لحفظ الرز في التلاجة

بعد الانتهاء من تناول الطعام، لا تتركي الأرز المطبوخ على الرخامة لساعات طويلة.

والأفضل اتباع الخطوات التالية:

1. بردي الأرز بسرعة:

بعد الانتهاء من الوجبة، اتركي البخار يهدأ قليلًا ثم انقلي الأرز إلى أوعية مناسبة، ويفضل أن تكون الكمية موزعة في طبقة غير سميكة حتى تبرد بصورة أسرع.

2. ضعيه في الثلاجة:

احفظي الأرز في الثلاجة خلال فترة قصيرة بعد الطهي، ولا تتركيه لساعات في درجة حرارة الغرفة.

3. احفظيه في وعاء مغلق:

استخدمي علبة نظيفة محكمة الغلق لتقليل تعرض الطعام للتلوث والروائح الموجودة داخل الثلاجة.

4. تناولي الكمية المحفوظة سريعًا:

توصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية باستخدام الأرز المحفوظ في الثلاجة خلال 24 ساعة.

5. سخنيه مرة واحدة فقط:

عند تناول الأرز المحفوظ، يجب إعادة تسخينه جيدًا حتى يصبح ساخنًا بالكامل، وعدم إعادة تسخين نفس الكمية أكثر من مرة.

هل يمكن معرفة الرز الفاسد من رائحته؟

ليس بالضرورة.

وهذه نقطة مهمة جدًا، لأن وجود رائحة طبيعية أو شكل يبدو سليمًا لا يعني بالضرورة أن الأرز آمن للأكل. بعض مسببات التسمم الغذائي لا تغير شكل الطعام أو رائحته بطريقة يمكن الاعتماد عليها.

لذلك لا ينصح بتجربة كمية صغيرة من الأرز لمعرفة ما إذا كان صالحًا، بل يجب الالتزام بمدة التخزين وطريقة التبريد المناسبة.

ماذا يحدث عند تناول الأرز الملوث؟

يمكن أن تؤدي سموم بكتيريا باسيلس سيريوس إلى أعراض تسمم غذائي، وقد تظهر في صورة غثيان وقيء أو إسهال ومغص بالبطن، ويختلف توقيت ظهور الأعراض حسب نوع السموم التي أنتجتها البكتيريا.

وفي حالة ظهور أعراض شديدة أو استمرار القيء والإسهال، أو وجود علامات الجفاف، خاصة لدى الأطفال وكبار السن، ينبغي استشارة الطبيب.

هل كل الأرز الموجود في الثلاجة خطر؟

لا، ليس معنى ذلك أن تناول الأرز المحفوظ في الثلاجة خطر في حد ذاته.

الخطر يرتبط أساسًا بكيفية التعامل مع الأرز بعد الطهي: كم من الوقت بقي خارج الثلاجة؟ وهل تم تبريده سريعًا؟ وهل حُفظ في درجة حرارة مناسبة؟ وكم مضى على تخزينه؟

ولهذا فإن وضع الأرز في الثلاجة بسرعة وتناوله خلال الفترة الموصى بها يقلل فرص نمو البكتيريا.