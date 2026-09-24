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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

131 ألف فدان أرز.. محافظ الغربية يتابع مواقع التجميع ويشدد على منع حرق القش

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، موقع تجميع قش الأرز بقرية بشبيش، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بموسم حصاد الأرز، والتأكد من جاهزية مواقع التجميع وآليات التعامل مع قش الأرز، بما يضمن الاستفادة منه والحد من حرق المخلفات الزراعية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأوضح محافظ الغربية أن المحافظة استعدت مبكرًا لموسم حصاد الأرز، من خلال عقد اجتماع تنسيقي مع مختلف الجهات المعنية، إلى جانب استمرار حملات التوعية والندوات الإرشادية للمزارعين، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بحرق قش الأرز، مع تكثيف المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي مخالفات.

رفع كفاءة الخدمات 

وأشار اللواء دكتور علاء عبد المعطي إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالأرز في الغربية يبلغ نحو 131 ألفًا و408 أفدنة، وأن مواقع تجميع قش الأرز موزعة بمختلف أنحاء المحافظة، بما يتيح جمعه والاستفادة منه بدلًا من حرقه، موضحًا أن القش يمثل موردًا يمكن استغلاله في مجالات متعددة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأضاف المحافظ أن قش الأرز يستخدم كأعلاف للماشية، وفي صناعة الأوراق والكرتون والخشب الحبيبي، وإنتاج السماد العضوي لتخصيب الأراضي الزراعية، فضلًا عن استخدامه كبيئة زراعية بديلة لإنتاج عيش الغراب، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة للتوعية بكيفية الاستفادة من قش الأرز والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات قش الأرز بشبيش

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