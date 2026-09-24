2 / 2 .. عدي الدباغ يسجل هدفا في مباراة فلسطين مع نيوزيلندا وديا

تعادل منتخب فلسطين وديا مع منافسه نيوزيلندا بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت اليوم في الصين ضمن الدورة الودية الدولية.

سجل هدفي منتخب فلسطين أسد الحملاوي وعدي الدباغ نجم نادي الزمالك في الدقيقة 27 والدقيقة 37 من عمر المباراة فيما جاءت أهداف نيوزيلندا عن طريق بن واين وجيسي راندال.

وشهدت المباراة مشاركة عدد كبير من اللاعبين الفلسطينيين المحترفين في الدوري المصري مثل عدي الدباغ وخالد النبريصي مهاجم سيراميكا كليوباترا وحامد حمدان نجم خط وسط بيراميدز وعميد صوافطة لاعب المصري ووجدي نبهان لاعب زد.

ويستعد منتخب فلسطين لخوض منافسات بطولة كأس امم آسيا 2027 حيث يفتتح مشواره في يناير 2027 أمام منتخب السعودية بدور المجموعات.